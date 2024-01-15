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Российские танкисты уничтожили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ

Танкисты группировки «Запад» поразили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ
15 января 2024, 04:36
Фото: istockphoto/Longfin Media

Фото: istockphoto/Longfin Media

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» из первой гвардейской танковой армии, действующей в составе «Западной» группировки войск, успешно уничтожил скрытый опорный пункт Вооруженных Сил Украины на Купянском направлении, сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

Цель была обнаружена и ликвидирована экипажем танка с закрытой огневой позицией, который выполнил задачу, уничтожив опорный пункт противника с использованием трех выстрелов.

В Минобороны РФ подчеркнули, что данный экипаж успешно справился с множеством боевых задач, включая поражение живой силы противника, опорных пунктов, танков, МТЛБ и артиллерийских орудий. Командир танка с позывным «Татарин» отметил, что за последний месяц экипаж активно участвовал в успешных операциях.

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Российским десантникам вручили сертификаты за уничтожение западных танков
Бойцы ВДВ получили денежные сертификаты за подбитые танки западного производства
15 января 2024, 04:40

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Центральном доме российской армии в Москве состоялась торжественная церемония вручения денежных сертификатов четырем десантникам за успешное подбитие танков Leopard 2 и Challenger, производства стран НАТО, на запорожском направлении в прошлом году, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
Четыре военнослужащих Воздушно-десантных войск получили сертификаты номиналом 500 тысяч рублей каждый в рамках церемонии, которую поддержали представители уральского бизнес-сообщества. Эти предприниматели выразили поддержку российским военным, участвующим в специальной военной операции.

Представитель командования ВДВ полковник Сергей Бойко подчеркнул, что эти десантники своим героизмом и самоотверженными действиями продемонстрировали превосходство российского вооружения над техникой иностранного производства.

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ФСБ нашла в Мариуполе документы о финансировании ВСУ «Свидетелями Иеговы»
15 января 2024, 04:33

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В Мариуполе нашли документы, свидетельствующие, что организация «Свидетели Иеговы»* причастна к финансированию ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).
«В ходе осмотра объекта обнаружены и изъяты более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы, а также служебные документы, содержащие информацию о причастности организации к финансированию украинских вооруженных формирований», — рассказали журналистам в ведомстве.

Там отметили, что место, где хранились документы, удалось выявить в ходе совместных мероприятий ФСБ, Росгвардии и органов военной контрразведки.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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#всу
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В Курской области сбили три украинские ракеты
В Курской области сбили три ракеты ВСУ, сообщил губернатор Старовойт
15 января 2024, 01:58

Фото: iStock/RamonCast

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на территории региона над Фатежским районом сбиты три ракеты ВС Украины. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
Ранее глава региона сообщал о работе ПВО над Курском и Курским районом.

«По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты. Спасибо нашим защитникам!», — говорится в публикации.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#ракеты
#рф
#пво
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Губернатор Старовойт: Над Курском сработала система ПВО
15 января 2024, 01:19

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что над Курском и Курским районом сработала система ПВО. Об этом глава региона написал в своём Телеграм-канале.
«В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!», — говорится в публикации.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#курская область
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В центре Белгорода установили убежище от обстрелов
РИА Новости: Власти Белгорода установили убежище от обстрелов в центре города
14 января 2024, 23:34

Фото: iStock/Laures

Власти установили в центре Белгорода, где в декабре люди попали под массированный обстрел со стороны ВСУ, модульное сооружение для защиты населения от обстрелов. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что сооружение установили около городского центрального рынка и универмага «Белгород». Конструкция состоит из пяти скреплённых бетонных плит, крыши и дверного приёма. Кроме того, внутри короба установлено дополнительное бетонное заграждение, защищающее от попадания осколков через входной проем.

С внешней стороны конструкция покрашена в белый цвет, на ней нанесена надпись «Укрытие».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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На Украине указали на неготовность Британии воевать с Россией
Политолог Портников: договор с Киевом подтверждает нежелание Британии войны с РФ
14 января 2024, 23:19

Фото: istockphoto/dr_evil

Великобритания не выражает готовности вступать в военный конфликт с Россией, что подтверждается ее соглашением с Украиной в области безопасности, считает украинский политолог Виталий Портников.
В ходе выступления на YouTube-канале «Фабрика новостей», он отметил, что данное соглашение на практике лишено реального содержания. Политолог утверждает, что подобные договоренности скрывают нежелание стран Запада активно участвовать в конфликте.

Он также подчеркнул, что эти страны готовы предоставлять военную поддержку Украине и следить за тем, сможет ли она справиться с Россией.

Портников добавил, что для Великобритании сложно эффективно оказывать поддержку Украине из-за ограниченных ресурсов по сравнению с Евросоюзом и Соединенными Штатами.

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Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине

Командир украинского танка сбежал из него во время боя под Донецком
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Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине
Офис Зеленского заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта
14 января 2024, 21:38

Фото: iStock/Tomas Ragina

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта. Об этом Ермак заявил на пресс-конференции в Давосе.
Ермак утверждает, что заморозка конфликта неприемлема для граждан Украины и правительства. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее высказывался на тему того, что союзники не просят киевский режим вести переговоры с РФ о замораживании конфликта.

Ранее киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, однако пока не может этого сделать. Корнейчук считает, что настанет день, когда украинскому президенту придется прямо заявить о переговорах.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российский миллиардер спрогнозировал время окончания конфликта на Украине

Ситуацию с личным составом в ВСУ оценили как критическую
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#переговоры
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Ситуацию с личным составом в ВСУ оценили как критическую
Комбриг Тарасенко: в ВСУ наблюдается критическая ситуация с личным составом
14 января 2024, 20:41

Фото: iStock/Prostock-Studio

Командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что в рядах украинских войск наблюдается критическая ситуация. Его слова передает телеканал «Эспрессо».
По словам Тарасенко, средний возраст бойцов после очередного набора военнослужащих составляет более сорока лет. При этом зачастую встречаются солдаты с серьезными заболеваниями.

Комбриг ВСУ подчеркнул, что молодой призыв закончился уже во многих подразделениях из-за ранений или перевода в тыловые подразделения.

Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивая их с пьяницами. Стоит отметить, что многие парламентарии неоднократно высказывались о провальной мобилизационной политике Киева.

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Эксперт Меркурис: западная ПВО на Украине не выдержала натиск ВКС России
14 января 2024, 15:48

Фото: iStock/e-crow

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинская система противовоздушной обороны не смогла сбить ни одну из запущенных Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
Эксперт отметил, что западные образцы системы противовоздушной обороны, которые получили украинские войска от своих союзников, оказались абсолютно не готовы к такому натиску со стороны ВС РФ. Примечательно, что авиаудары российских войск с применением «Кинжалов» усилились из-за увеличения их производства.

Ранее сообщалось, что уничтожение объектов военно-промышленного комплекса на Украине ракетами «Кинжал» серьезно ухудшит ситуацию с боеприпасами у украинских войск.

Напомним, 13 января, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Групповой удар наносился беспилотниками и гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

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