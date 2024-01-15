Российские танкисты уничтожили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ

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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» из первой гвардейской танковой армии, действующей в составе «Западной» группировки войск, успешно уничтожил скрытый опорный пункт Вооруженных Сил Украины на Купянском направлении, сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.
В Минобороны РФ подчеркнули, что данный экипаж успешно справился с множеством боевых задач, включая поражение живой силы противника, опорных пунктов, танков, МТЛБ и артиллерийских орудий. Командир танка с позывным «Татарин» отметил, что за последний месяц экипаж активно участвовал в успешных операциях.
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Артем Кузьмин