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В Центральном доме российской армии в Москве состоялась торжественная церемония вручения денежных сертификатов четырем десантникам за успешное подбитие танков Leopard 2 и Challenger, производства стран НАТО, на запорожском направлении в прошлом году, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
Представитель командования ВДВ полковник Сергей Бойко подчеркнул, что эти десантники своим героизмом и самоотверженными действиями продемонстрировали превосходство российского вооружения над техникой иностранного производства.
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Артем Кузьмин