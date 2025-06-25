25 июня 2025, 11:10

Фото: istockphoto /Aleksandr Golubev

ВС РФ продолжают наносить точечные удары по позициям ВСУ, сохраняют инициативу и контролируют ключевые направления, несмотря на активные обстрелы и попытки контратак со стороны противника. На Херсонском направлении российские войска успешно атакуют военную инфраструктуру противника, в то время как в Запорожье и Угледаре ведутся позиционные бои, а в Часов Яре продолжаются напряженные городские сражения. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Часов Яр Северское направление Краснолиманское направление Купянское направление Харьковское направление Херсонское направление Запорожское направление Угледарское направление

Часов Яр

Северское направление

Краснолиманское направление

Купянское направление

Фото: istockphoto/gorodenkoff



Харьковское направление

Херсонское направление

Украинская блогерша предложила отдать РФ Харьков и Одессу из-за языкового вопроса

Запорожское направление

Угледарское направление