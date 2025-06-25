Жестокие бои под Угледаром, штурмы в Купянске, удары по ВСУ в Часов Яре: последние новости СВО

Фото: istockphoto /Aleksandr Golubev

ВС РФ продолжают наносить точечные удары по позициям ВСУ, сохраняют инициативу и контролируют ключевые направления, несмотря на активные обстрелы и попытки контратак со стороны противника. На Херсонском направлении российские войска успешно атакуют военную инфраструктуру противника, в то время как в Запорожье и Угледаре ведутся позиционные бои, а в Часов Яре продолжаются напряженные городские сражения. Подробности читайте в материале «Радио 1».



Часов Яр

Городские бои в Часов Яре остаются крайне напряжёнными. ВСУ усилили удары дронов по российской логистике, что создает дополнительные трудности для противника. В ответ российские войска активно атакуют логистические цепи противника, нанося удары по складам и командным пунктам.

Северское направление

На Северском фронте продолжаются упорные бои за Серебрянку и в западной части Верхнекаменского. Ситуация активизировалась юго-западнее Северска, где российские войска добились тактических успехов в районе Фёдоровки. Продвижение на данном направлении угрожает позициям ВСУ и создает условия для дальнейших наступательных действий.

Краснолиманское направление

ВСУ предприняли попытку контратаки из района Нового Мира, однако она была успешно отбита. Российские войска приблизились к Новому Миру и продолжают наступление в сторону Глущенково. Успехи отмечаются в боях за Карповку и Зелёную Долину, несмотря на контратаки со стороны ВСУ из Шандриголово. Постепенное продвижение российских сил на этом направлении увеличивает давление на украинскую оборону.

Купянское направление

В последние сутки информация с Купянского фронта отсутствует, что может указывать на временное затишье или подготовку к новым операциям. Российские войска продолжают сохранять инициативу, контролируя ключевые позиции.

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Харьковское направление

В районе Волчанска и Липцев бои имеют позиционный характер, без изменений линии соприкосновения. Обе стороны ведут артиллерийские дуэли и используют беспилотники, однако значительных продвижений не зафиксировано.

Херсонское направление

Российские войска продолжают проводить точечные удары по военной инфраструктуре противника. В районе острова Корабел была атакована подстанция, используемая ВСУ для поддержки своих позиций. В результате удара была уничтожена американская гаубица М-777 во время её транспортировки, что стало очередным ударом по артиллерийским возможностям противника. За прошедшие сутки ВСУ 46 раз обстреляли левый берег Днепра, в результате чего в Алёшках, Нижнем Серогозе и Днепрянах пострадали по одному мирному жителю. Несмотря на интенсивные обстрелы, российские силы сохраняют контроль над ситуацией, эффективно проводя контрбатарейную борьбу и подавляя огневые точки врага.

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Запорожское направление

На этом участке фронта продолжаются позиционные бои. Российские войска сосредоточены на контрбатарейной борьбе и уничтожении опорных пунктов ВСУ. Активное использование артиллерии и беспилотников позволяет сохранять инициативу, однако значительных изменений в линии боевого соприкосновения (ЛБС) пока не наблюдается.

Угледарское направление

Сражения за село Шевченко остаются одними из самых жестоких. Российские войска ведут бои в центральной и северной частях населённого пункта, контролируя огнем дорогу между Шевченко и Воскресенкой. Западнее Фёдоровки российские силы практически обошли село Мирное с юга и приближаются к Поддубному. На севере трассы М-15 штурмовые группы наступают на Ялту и подходят к окраинам Зирки. Это продвижение создает угрозу для логистики ВСУ и открывает возможности для дальнейшего наступления.

Анастасия Хохлова

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