Украинская блогерша предложила отдать РФ Харьков и Одессу из-за языкового вопроса
Украинская блогерша выступила с резкой критикой запрета на русский язык в стране
Украинская блогерша Анна Алхим затронула острые вопросы языковой политики в Украине, призвав к более взвешенному подходу к вопросу о запрете всего российского. Об этом она заявила в своих соцсетях.
Она отметила, что если в стране действительно хотят «запретить все российское», то это может привести к крайним мерам, включая «отдачу России Харькова и Одессы».
Алхим подчеркнула, что отмена людей, говорящих на русском языке, и осуждение значительной части населения Украины, использующего русский в повседневной жизни, является неприемлемой.
«Это ж нелюди по вашим словам», — добавила она, указывая на абсурдность таких заявлений.
Блогерша также отметила, что в условиях глобальной нестабильности и хаоса внутри страны сейчас не время «карать» людей за их языковую идентичность. По ее мнению, необходимо сосредоточиться на единстве и взаимопонимании, особенно на фоне угрозы третьей мировой войны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.