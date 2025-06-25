Украинская блогерша предложила отдать РФ Харьков и Одессу из-за языкового вопроса

25 июня 2025, 10:33

Украинская блогерша выступила с резкой критикой запрета на русский язык в стране

Фото: iStock/Multipedia

Украинская блогерша Анна Алхим затронула острые вопросы языковой политики в Украине, призвав к более взвешенному подходу к вопросу о запрете всего российского. Об этом она заявила в своих соцсетях.





Она отметила, что если в стране действительно хотят «запретить все российское», то это может привести к крайним мерам, включая «отдачу России Харькова и Одессы».



Алхим подчеркнула, что отмена людей, говорящих на русском языке, и осуждение значительной части населения Украины, использующего русский в повседневной жизни, является неприемлемой.





«Это ж нелюди по вашим словам», — добавила она, указывая на абсурдность таких заявлений.