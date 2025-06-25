Украинские военные сделали ловушку из тела российского бойца
Бойцы украинской армии (ВСУ) сделали ловушку из тела российского военного, сообщило издание «Екатеринбург онлайн» в Телеграм-канале.
Речь идет о ветеране войны в Афганистане Андрее Кобылине, который отправился на специальную военную операцию и не вернулся с боевого задания еще в 2022-м году. С военным удалось проститься лишь на третий год после его гибели.
Отмечалось, что изначально тело бойца не получалось эвакуировать из-за продолжавшихся боев. По данным журналистов, Вооруженные силы Украины заминировали тело Кобылина и использовали его как приманку для иных бойцов ВС РФ. Они расстреливали всех, кто пытался эвакуировать павшего российского военного.
Ранее военнопленный Антон Олексенко поделился шокирующими подробностями о ситуации в украинской армии. По его словам, командование отправило их «на смерть», без оружия и необходимого снаряжения.
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