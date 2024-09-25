Котел для ВСУ под Курском, освобождение Украинска и «прорыв» в Судже: последние новости СВО

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Российские войска вытесняют ВСУ из окрестностей Курска. Противник оставляет позиции, вопреки приказам командования. Ожесточенные боевые действия также развернулись под Угледаром, который, по прогнозам военных корреспондентов, вскоре перейдет под контроль ВС РФ. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».
Курская область
Кроме того, военнослужащие ВДВ захватили танк ВСУ Т-64 и нанесли серьезный урон живой силе противника.
При этом, по словам Алаудинова, в Курской области ВСУ были организованы лагеря, где практикуются расстрелы мирных граждан.
«У нас есть видеозаписи и все доказательства, как происходят расстрелы. Мы знаем о концлагерях, куда стягиваются местные жители», — рассказал командир «Ахмата».В Кореневском районе ВСУ удерживают позиции в Ольговке, где по пехоте противника отработали операторы БПЛА. В районе Любимовки продолжаются бои, а по Толстому Лугу наносит удары российская авиация. На трассе Рыльск - Суджа поражена ББМ ВСУ. В Судже операторы дронов атакуют объекты связи противника, а в Черкасском Поречном и Мартыновке наносятся удары по местам концентрации украинских формирований.
На фоне успеха российских войск противник публикует информацию в телеграм-каналах о том, что в Судже произошел новый прорыв, однако это не является действительностью.
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Донецкое направление
Военные действия в Донецкой Народной Республике охватывают всю линию фронта, но сейчас основной акцент сделан на Угледар, который вскоре, вероятно, окажется под контролем России, пишет телеграм-канал «Два майора».
По информации портала, в город уже прибыли штурмовые отряды Вооружённых сил РФ. Forbes сообщает, что 72-я бригада ВСУ может быть окружена в этом районе.
По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, противник, который сейчас находится в Угледаре, запрашивает у своего командования «помощь по выходу из города». Основной маршрут для отступления ВСУ – дорога на Богоявленку находится под огневым контролем российских войск. Параллельно идёт боевая работа по дистанционному минированию путей отхода через поля.
Также ВС РФ удалось освободить село Желанное Второе на Покровском направлении, продолжается движение вдоль реки Волчья. Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает о продвижении армии России в Цукурино.
Харьковское направление
В Харьковской области российские силы продолжают продвижение к реке Оскол. Действующие власти региона объявили эвакуацию в нескольких населённых пунктах Боровской общины.
Купянское направление
Российские силы добрались до окраин Кругляковки, расположенной на Купянском направлении. Однако это информация официально не подтверждена. По словам ряда военкоров, сражения за Кругляковку продолжаются уже несколько недель. Этот населенный пункт играет критически важную роль для достижения успеха и дальнейшего продвижения к Купянску. Отмечается, что Кругляковка находится на левом берегу, тогда как Сеньков уже на правом. Между ними имеется мост. Если ВС РФ удастся перейти его на западный берег, движение в сторону Купянска станет неизбежным.
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