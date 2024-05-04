Котляровка на Купянском направлении перешла под контроль российской армии

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Подразделения 47-й танковой дивизии Вооружённых сил РФ заняли населённый пункт Котляровка на Купянском направлении. Части ВСУ отступили, и село перешло под контроль российских войск.
Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника». В штурме также участвовали подразделения 272-го мотострелкового полка, 6-я штурмовая рота и рота «В». На кадрах опубликованного видео бойцы и командиры держат «триколор» с написанными на нём номерами частей и названиями подразделений, участвовавших во взятии Котляровки и рапортуют об очередном освобождённом населённом пункте.
Обозреватели телеграм-канала отмечают, что теперь российские войска практически полностью оформили выход к трассе Р-07 Чугуев - Старобельск - Меловое. До Купянска по прямой осталось 23 километра. В министерстве обороны РФ пока не подтвердили взятие Котляровки.
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Александр Бойцов