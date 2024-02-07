ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области

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Вооруженные силы России вытеснили подразделения ВСУ из нескольких опорных пунктов к северу от села Приютного в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ТАСС.
«Наши войска продвинулись на расстояние от 200 до 500 метров, в среднем на 300-400 метров, и захватили несколько опорных пунктов противника», — сказал Рогов.Он также отметил, что населенный пункт Приютное несколько месяцев находился в серой зоне. Продвижение российских сил осуществлялось при поддержке артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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