«Щек не напасешься»: Коц призвал «чморить» украинский теневой флот

07 января 2026, 14:42

Военкор Коц призвал ответить на шаги США против судов России в Атлантике

Фото: istockphoto/Tryaging

Военкор Александр Коц, комментируя действия США в отношении российского танкера у берегов Венесуэлы, призвал к более жёсткому ответу со стороны России.





В частности, в своем телеграм-канале он предложил ввести санкции против западных компаний, которые поставляют Украине вооружение.





«Составить свой список теневого флота Украины и чморить его по всему Мировому океану. Потопили наш танкер — взорвали два их. Отжали у нас судно — экспроприировали три их. Чего щеки-то подставлять. Никаких щек не напасешься», — говорится в публикации.