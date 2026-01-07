«Щек не напасешься»: Коц призвал «чморить» украинский теневой флот
Военкор Коц призвал ответить на шаги США против судов России в Атлантике
Военкор Александр Коц, комментируя действия США в отношении российского танкера у берегов Венесуэлы, призвал к более жёсткому ответу со стороны России.
В частности, в своем телеграм-канале он предложил ввести санкции против западных компаний, которые поставляют Украине вооружение.
«Составить свой список теневого флота Украины и чморить его по всему Мировому океану. Потопили наш танкер — взорвали два их. Отжали у нас судно — экспроприировали три их. Чего щеки-то подставлять. Никаких щек не напасешься», — говорится в публикации.
В качестве ответа на подобные действия Коц предложил действовать зеркально и жёстко, вплоть до конфискаций и силового давления.
Речь идёт о танкере, ранее известном как Bella 1. По данным СМИ, более двух недель судно пыталось обойти американскую блокаду Венесуэлы, но так и не смогло зайти в один из портов страны и загрузиться нефтью.
Сообщается также, что береговая охрана США преследует танкер в Атлантике, объясняя это борьбой с перевозками нелегальной нефти по миру, включая якобы нефть, которая может продаваться Россией через чёрный рынок.