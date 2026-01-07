«Только право сильного»: Политолог объяснил, как России обеспечить безопасность своих торговых судов

07 января 2026, 12:46

Кнутов: Россия может обезопасить свои торговые суда боевыми самолетами

Россия может начать сопровождать свои торговые суда военными кораблями или авиацией.





Об этом заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, действия западных стран в отношении гражданских судов РФ демонстрируют, что нормы международного права фактически перестали работать.



Кнутов напомнил о недавнем задержании российского судна Финляндией и назвал подобные случаи «актами международного терроризма». Он подчеркнул, что в нынешних условиях, когда, по его мнению, «действует только право сильного», России остается формировать конвои и обеспечивать их охрану силами ВМФ или ВКС.





«В данном случае я полагаю, что ответной мерой мог бы быть облет нашего военного самолета над американским боевым кораблем», — сказал собеседник.