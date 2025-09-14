Коц раскрыл реальное командование ВСУ
Великобритания приняла на себя командование Вооружёнными силами Украины от США. Об этом в своем Telegram-канале написал российский военкор Александр Коц.
По его словам, это оформили созданием в Киеве штаба Многонациональных сил Украины (MNF‑U), командовать которым назначили британского «двухзвёздочного» офицера. Коц утверждает, что в MNF‑U могут участвовать более 30 стран, а её структура отражает усилия НАТО и союзников по подготовке к возможному прекращению огня и дальнейшей стабилизации на Украине.
Он при этом напоминает, что Россия не раз заявляла о недопустимости нахождения натовских контингентов на украинской территории, и считает, что под видом миротворческого штаба происходит передача управления войсками Украины под британский контроль.
Ранее Владимир Зеленский жаловался на нехватку финансирования и поставок оружия от партнёров, отмечая, что Киеву всё чаще приходится закупать вооружение за собственные средства. По словам украинского политика, на уровне Минобороны продолжается диалог с другими странами о наращивании поставок. Отмечено, что чаще звучат «не бесплатные» предложения.
