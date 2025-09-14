Коц раскрыл реальное командование ВСУ

14 сентября 2025, 20:13

Коц: Великобритания приняла командование войсками Украины

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Великобритания приняла на себя командование Вооружёнными силами Украины от США. Об этом в своем Telegram-канале написал российский военкор Александр Коц.