СМИ сообщили о тяжелых боях в Сумской области

14 сентября 2025, 18:31

ТАСС: тяжелые бои идут в Сумской области Украины

Фото: istockphoto/IherPhoto

В Сумской области развернулись ожесточенные встречные бои. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.