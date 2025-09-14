СМИ сообщили о тяжелых боях в Сумской области
В Сумской области развернулись ожесточенные встречные бои. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным источника, украинские военные активно перебрасывают свежие резервы из тыловых районов и мобилизованных, прошедших ускоренную подготовку в учебных центрах.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что российские войска за прошедшую неделю достигли определенных успехов к востоку от Юнаковки (Сумская область). Бойцы заняли новые позиции и продвинулись в направлении населенного пункта Хотени.
13 сентября российская авиация и оперативно-тактический ракетный комплекс нанесли удары в районе Юнаковки. Уточнялось, что целью были несколько штурмовых групп 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате атаки, по предварительным данным, уничтожили значительное число украинских боевиков, два танка и один бронетранспортер Stryker.
Читайте также: