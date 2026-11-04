Ковальчук раскрыл последствия атаки ВСУ на Брянскую область

04 ноября 2026, 23:43

Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ на Брянскую область

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Украинские вооружённые формирования атаковали беспилотниками Брянскую область. Травмы получили четыре мирных жителя, сообщил в телеграм-канале глава региона Егор Ковальчук.





Первый удар произошёл в населённом пункте Климово. Двух мужчин госпитализировали с осколочными ранениями. Кроме того, повреждения получило здание магазина.



Ещё двум мирным жителям понадобилась помощь медиков после беспилотной атаки ВСУ в районе села Могилёвцы Климовского района. Информация о состоянии пострадавших уточняется, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.



«Вследствие атаки БПЛА в селе Сачковичи Климовского района повреждены жилой дом и автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших», — добавил губернатор.