Ковальчук раскрыл последствия атаки ВСУ на Брянскую область
Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ на Брянскую область
Украинские вооружённые формирования атаковали беспилотниками Брянскую область. Травмы получили четыре мирных жителя, сообщил в телеграм-канале глава региона Егор Ковальчук.
Первый удар произошёл в населённом пункте Климово. Двух мужчин госпитализировали с осколочными ранениями. Кроме того, повреждения получило здание магазина.
Ещё двум мирным жителям понадобилась помощь медиков после беспилотной атаки ВСУ в районе села Могилёвцы Климовского района. Информация о состоянии пострадавших уточняется, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
«Вследствие атаки БПЛА в селе Сачковичи Климовского района повреждены жилой дом и автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших», — добавил губернатор.