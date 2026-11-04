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В Рязанской области ночью сбили десять БПЛА ВСУ, один человек пострадал в Рязани

В Рязанской области ночью ликвидировали десяток БПЛА ВСУ — Малков
Фото: istockphoto/bbsferrari

В Рязанской области ночью сбили десять украинских БПЛА. Один человек пострадал в Рязани, сообщил в Макс губернатор Павел Малков.



По его словам, в Клепиковском округе повредило частный дом. В Рыбновском произошло возгорание нежилого помещения.

Угрозы жизни пострадавшего нет. На местах работают оперативные службы.

Ранее в Адыгее загорелся склад OZON после атаки БПЛА. Весь персонал центра оперативно эвакуировали. Складские товары уберут с витрины маркетплейса. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских БПЛА на столицу.

Никита Кротов

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