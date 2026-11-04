В Рязанской области ночью сбили десять БПЛА ВСУ, один человек пострадал в Рязани
В Рязанской области ночью ликвидировали десяток БПЛА ВСУ — Малков
В Рязанской области ночью сбили десять украинских БПЛА. Один человек пострадал в Рязани, сообщил в Макс губернатор Павел Малков.
По его словам, в Клепиковском округе повредило частный дом. В Рыбновском произошло возгорание нежилого помещения.
Угрозы жизни пострадавшего нет. На местах работают оперативные службы.
Ранее в Адыгее загорелся склад OZON после атаки БПЛА. Весь персонал центра оперативно эвакуировали. Складские товары уберут с витрины маркетплейса. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских БПЛА на столицу.
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