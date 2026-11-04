Собянин сообщил об атаке украинских БПЛА на Москву
Собянин: силы ПВО сбили восемь летевших на Москву беспилотников
Украинские вооружённые формирования предприняли очередную попытку атаковать Москву с помощью БПЛА. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Как сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, российские военные уничтожили или перехватили на подлёте к Москве восемь беспилотных летательных аппаратов. Сведения о пострадавших и последствиях на земле не поступали.
«Сбиты восемь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.Поздним вечером накануне Собянин также сообщал о попытке ВСУ атаковать столицу. Тогда силы ПВО перехватили пять дронов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.