Собянин сообщил об атаке украинских БПЛА на Москву

04 ноября 2026, 06:53

Собянин: силы ПВО сбили восемь летевших на Москву беспилотников

Фото: iStock/sommersby

Украинские вооружённые формирования предприняли очередную попытку атаковать Москву с помощью БПЛА. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО).





Как сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, российские военные уничтожили или перехватили на подлёте к Москве восемь беспилотных летательных аппаратов. Сведения о пострадавших и последствиях на земле не поступали.



«Сбиты восемь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.