КП: волонтер с Урала поехала в зону спецоперации с младенцем

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Волонтер с Урала поехала в зону спецоперации с трехмесячным младенцем, чтобы отвезти российским бойцам гуманитарную помощь. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, девушка является женой бойца спецоперации и матерью четверых детей. Мужчина отправился в зону СВО в 2023 году. Тогда его супруга была беременна. Когда малышу исполнилось три месяца, она поехала на передовую, чтобы познакомить ребенка с отцом.
После этого она ездила на фронт еще несколько раз. Вместе с маленьким сыном, которому уже исполнился год, женщина помогает развозить посылки для военных.
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После этого она ездила на фронт еще несколько раз. Вместе с маленьким сыном, которому уже исполнился год, женщина помогает развозить посылки для военных.
«Родные не поддерживают, ругаются и всегда выступают против поездки, переживают», — рассказала женщина.
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Элина Позднякова