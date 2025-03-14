Суджа (фото: Telegram @Hinshtein)
Освобождение российскими войсками курского города Суджа показало полный крах авантюры Владимира Зеленского и стоящих за ним советников из НАТО. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, ВСУ на курс направлении сейчас находятся в катастрофическом положении, а 20% потерь украинской армии приходятся именно на этот участком фронта.
«С освобождением Суджи мы показываем полный крах авантюры [президента Украины Владимира] Зеленского и его генералов, а также стоящих за ними генералов и советников из НАТО. <…> Украинские боевики понимают, что проигрывают, и готовы сдаваться в плен, готовы дезертировать с линии фронта. Они бы все это сделали, если бы за спиной у них не было расстрельных команд», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».В то же время в Госдуме назвали сроки полного освобождения Курской области. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Виктор Соболев согласился со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко, что регион освободят в течение нескольких дней. По словам парламентария, бойцам ВС РФ хватит недели на то, чтобы полностью Курскую область под контроль.
«Через несколько дней, максимум неделю, конечно, Курская область, которая была захвачена фашистами, будет освобождена. Положительно [оцениваю успехи]. Провели такой блестящий тактический ход, когда через тоннель, кажется, 15 с лишним километров вышли в тыл, который оборонял Суджу, взяли Суджу», — поделился Соболев.Читайте также:
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