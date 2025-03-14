Стало известно, сколько осталось до полного освобождения Курской области

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До полного освобождения Курской области российским бойцам осталось занять около 100 квадратных километров. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, на этой территории располагаются порядка семи населенных пунктов. И как только вся Курская область перейдет под полный контроль ВС РФ, подчеркнул он, Киев потеряет возможность обменять эту территорию на какую-либо другую.
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«До полного освобождения Курской области, осталось порядка ста квадратных километров и семи населенных пунктов. Я думаю, что в ближайшем будущем этот плацдарм будет зачищен. План киевских властей об обмене оккупированной части Курщины на другую территорию не представляется возможным», — указал Рогов.Читайте также:
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Данил Пономарев