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Стало известно, сколько осталось до полного освобождения Курской области

Член ОП Рогов: до полного освобождения Курской области осталось около 100 кв.км.
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

До полного освобождения Курской области российским бойцам осталось занять около 100 квадратных километров. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, на этой территории располагаются порядка семи населенных пунктов. И как только вся Курская область перейдет под полный контроль ВС РФ, подчеркнул он, Киев потеряет возможность обменять эту территорию на какую-либо другую.
«До полного освобождения Курской области, осталось порядка ста квадратных километров и семи населенных пунктов. Я думаю, что в ближайшем будущем этот плацдарм будет зачищен. План киевских властей об обмене оккупированной части Курщины на другую территорию не представляется возможным», — указал Рогов.
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В Одессе застрелили известного украинского националиста Демьяна Ганула
14 марта 2025, 13:03

Фото: iStock/Anna_Anikina

В центре Одессы двумя выстрелами убили радикального украинского активиста Демьяна Ганула. Об этом сообщают местные СМИ.
Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил убийство неонациста Ганула в Одессе.

«Об убийстве гражданина Ганула в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также туда направлен полк Национальной полиции. Я беру под личный контроль расследования, раскрытие этого преступления», — заявил Клименко в Раде.

При этом он опроверг информацию украинских СМИ о том, что стрелявший был одет в военную форму. Сейчас его ищут.

Националист Демьян Ганул был одним из активных участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. В последнее время оказывал содействие сотрудникам ТЦК для отлова одесских мужчин и отправки их на фронт. Кроме того, он активно боролся против тех, кто критиковал мобилизацию.

Сам Ганул, насколько известно, не воевал и занимался волонтерством.

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ВСУ убивали мирных жителей в каждом населенном пункте Курской области
ТАСС: ВСУ убивали мирных жителей в каждом населенном пункте Курской области
14 марта 2025, 12:50

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военнослужащие России обнаруживают новые преступления, совершённые украинскими военными на освобождённых территориях в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«На этих территориях наши военнослужащие, к сожалению, вынуждены фиксировать новые военные преступления, совершённые бойцами ВСУ», — отметил представитель силовых структур.

Он добавил, что в каждом освобождённом населенном пункте солдаты находят тела мирных жителей, которые стали жертвами жестоких действий украинских войск. Накануне было зарегистрировано ещё одно военное преступление: во время оккупации на окраине Суджи украинские войска расстреляли автомобиль с мирным жителем, ожидавшим на остановке, а также убили мотоциклиста. По словам представителя силовых структур, все материалы уже переданы в следственные органы.

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ВСУ оставили российским военным свое лучшее вооружение в Курской области
Forbes: ВСУ бросили в Курской области лучшие образцы своего вооружения
14 марта 2025, 12:41

Фото: iStock/Evgeny555

Подразделения украинской армии при бегстве из Курской области оставили российским бойцам наилучшие образцы своего вооружения. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«Тяжелое вооружение, которое они не смогли забрать с собой, они просто бросили, оставив его русским. В качестве трофеев были оставлены лучшие единицы техники и артиллерии, принадлежавшие сильным бригадам Украины», — говорится в публикации.

Экс уточнил, что украинские боевики бросили в Курской области американские танки M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы M-777.

До полного освобождения Курской области российским бойцам осталось занять около 100 квадратных километров, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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#сво
#всу
#атака
#рф
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«Он давно стал обузой»: в Госдуме объяснили сообщения о заключительном акте Зеленского
Депутат Белик: Зеленский давно стал обузой, превратился в обезумевшую марионетку
14 марта 2025, 12:27

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский давно стал обузой, когда превратился в обезумевшую марионетку, которая пытается действовать самостоятельно и выбраться из-под контроля. Таким образом депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что лидер киевского режима находится в «заключительном акте» своего пребывания у власти на Украине. По словам парламентария, «хозяева» найдут способ, чтобы Зеленский им больше не мешал.
«Взаимодействие с ним так или иначе накладывает негативный отпечаток, и для Запада он давно стал обузой. Закономерно, что персонаж, который тяготит уже собственных хозяев и чья персона не встраивается в происходящий сейчас процесс мирного урегулирования, должна как минимум быть отодвинута на задний план и убрана с политической арены», — пояснил депутат в беседе с RT.
В свою очередь депутат Алексей Чепа назвал возможные условия, которые Москва выдвинет Вашингтону для временного перемирия на Украине. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий отметил, что наверняка будет затронут запрет поставок оружия киевскому режиму, затем вопрос обмена пленными и вопрос оккупированных на данный момент территорий Курской области. По его словам, перемирие не должно быть попыткой снова обмануть Россию.
«Депутат напомнил, что Москва подтверждает свое стремление к заключению мира, а также обеспечению безопасности в Европе. Сегодня действия Вашингтона во многом «направлены в ту же сторону», поэтому есть надежда, что соглашение будет подписано», — пишет издание.
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Стало известно, зачем спецпосланник Трампа приехал в Россию
Депутат Новиков: визит Уиткоффа в Москву нужен для продолжения диалога РФ и США
14 марта 2025, 12:24

Фото: iStock/Vacclav

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву может быть связан с тем, что требуется продолжать диалог России и США, в том числе на самом высоком уровне. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, сейчас трудно рассчитывать на быстрое разрешение конфликта на Украине.
«России нужен долгосрочный мир, и для этого должен быть обсужден весь комплекс вопросов безопасности в Европе. Ограничиваться переговорами только о том, что происходит в зоне непосредственного соприкосновения российских и украинских солдат, будет чрезвычайно мало. Это лишь следствие больших политических процессов, которые нужно обсуждать», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время политолог Евгений Михайлов прокомментировал принятую французскими депутатами резолюцию об увеличении помощи Украине, которая подразумевает полное изъятие российских замороженных активов. В разговоре с RT аналитик назвал документ бредом, так большая часть стран Евросоюза против такого решения, так как понимают, что украинская государственность сейчас стоит на грани развала.
«И все разговоры ведутся с целью сохранения лица перед грядущей катастрофой киевского режима, не более того. То есть это потуги Макрона, потуги других, кто поддерживает Киев, которые ни к чему хорошему не приведут», — указал Михайлов.
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