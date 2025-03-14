Политолог объяснил, что на самом деле значит 30-дневное перемирие на Украине

30-дневное прекращение огня на Украине без дополнительных условий не имеет смысла, так как российская армия сейчас набрала темп и успешно наступает по всем направлениям. Об этом заявил политолог Александр Дудчак. По его словам, подобное предложение больше напоминает ультиматум, чем соглашение.