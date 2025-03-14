Политолог объяснил, что на самом деле значит 30-дневное перемирие на Украине

Фото: iStock/IherPhoto
30-дневное прекращение огня на Украине без дополнительных условий не имеет смысла, так как российская армия сейчас набрала темп и успешно наступает по всем направлениям. Об этом заявил политолог Александр Дудчак. По его словам, подобное предложение больше напоминает ультиматум, чем соглашение.
«Можно предположить, что Россия будет реагировать на такие «предложения» спокойно. Нет смысла ввязываться в этот цирк и поддерживать его на эмоциональном уровне. Президент России совсем недавно напоминал, что вначале ВСУ должны выйти со всех территорий, которые включены, в соответствии с Конституцией, в состав РФ», — пояснил аналитик в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв президента Польши Анджея Дуды разместить в стране ядерное оружие. В разговоре с «Известиями» сенатор отметил, что такое решение поставит Польшу под угрозу, так как она станет одной из целей для ответного ядерного удара России в случае конфликта. По его словам, республика пытается показать себя великой державой, но, как учит история, в моменты возвеличивания Польша всегда терпела поражение.
«Я думаю, что американцы понимают, что они имеют дело с такими политическими авантюристами, как Дуда и многие милитаристы из Польши. Я думаю, что вряд ли американцы захотят, чтобы их оружие хранилось на базах Польши. Одно дело в Германии, они понимают, что Германия — страна оккупированная, она будет делать все, что ей скажут. А Польша молодой, рвущийся политический организм», — поделился Джабаров.Читайте также:
Ведущие западные СМИ поместили Путина в военной форме на первые страницы
Стало известно, сколько осталось до полного освобождения Курской области
Освобождение Суджи, бегство ВСУ из Курской области, новая атака на Москву: последние новости СВО 14 марта
Данил Пономарев