СБУ заявила о демонтаже веб-камер, «засветивших» работу ПВО в Киеве

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Служба безопасности Украины сообщила в своем телеграм-канале, что демонтировала две веб-камеры, которые «засветили» работу украинской системы ПВО в Киеве.
Сообщается, что камеры находились в жилых комплексах для слежения за придомовой территорией. По информации источника, камеры якобы «были взломаны спецслужбами РФ» для шпионажа.
Отмечается, что специалисты Службы безопасности Украины также заблокировали работу порядка десяти тысяч камер.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Отмечается, что специалисты Службы безопасности Украины также заблокировали работу порядка десяти тысяч камер.
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Екатерина Коршунова