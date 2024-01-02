Посол Франции в Киеве рассказал о новом подходе к конфликту на Украине

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Посол Франции в Киеве Гаэль Весьер заявил, что Париж будет постепенно менять формат помощи украинским войскам. Об этом сообщает France Info.
Ранее вице-премьер Великобритании Оливер Дауден в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что власти Соединённого Королевства готовы «на протяжении многих лет» оказывать военную и финансовую помощь Украине в ходе ее конфликта с Россией.
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Екатерина Коршунова