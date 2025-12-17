«Крайне напряженная ситуация»: В ГД оценили последствия размещения войск ЕС на Украине

17 декабря 2025, 15:21

Депутат Колесник: Планы ЕС по сдерживанию России создают риск эскалации

Фото: iStock/masterSergeant

Планы европейских стран разместить свои войска на территории Украины могут обернуться новой эскалацией. Так считает член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.





Напомним, по информации The New York Times, представители США и ЕС согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые предполагают усиление ВСУ и размещение европейских войск на территории страны в качестве сил сдерживания.



По словам Колесника, эта информация больше похожа на предварительные договоренности.





«Если появится реальный документ, который будет учитывать интересы России, тогда можно будет обсуждать его предметно. Но если под видом сдерживания на Украине начнут размещать иностранные войска, это неизбежно создаст крайне напряженную ситуацию даже после окончания боевых действий», — пояснил Колесник в беседе с Pravda.Ru.

«Может сложиться такой вариант, когда к власти в США или в Европе придут лидеры, которые заявят: "Мы эти гарантии не давали, давайте все пересмотрим". И ведь, действительно, могут пересмотреть, и гарантий не будет. Вечных гарантий не бывает», — сказал эксперт.