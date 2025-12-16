В Белом доме назвали поведение Зеленского причиной его скандала с Трампом

16 декабря 2025, 23:34

Белый дом: Зеленский своим поведением спровоцировал скандал с Трампом в феврале

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский и его окружение своим поведением спровоцировали скандал с американским лидером Дональдом Трампом во время их встречи в феврале 2025 года. Такое заявление сделала глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в интервью Vanity Fair.





По её словам, конфликт стал кульминацией «закулисного» неуважения Киева к представителям Соединенных Штатов. Уайлз объяснила, что все началось с демонстративного игнорирования Зеленским встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, который посещал Киев для переговоров о сделке по полезным ископаемым.



Уайлз также считает, что резкая критика Зеленского со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса не была вызвана излишними эмоциями, а, напротив, являлась обоснованной.





«Вокруг витали плохие ощущения. И я бы не сказала, что Джей Ди сорвался, потому что он слишком сдержан для этого. Думаю, он просто посчитал, что с него хватит», — рассказала глава аппарата Белого дома.