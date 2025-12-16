В Белом доме назвали поведение Зеленского причиной его скандала с Трампом
Владимир Зеленский и его окружение своим поведением спровоцировали скандал с американским лидером Дональдом Трампом во время их встречи в феврале 2025 года. Такое заявление сделала глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в интервью Vanity Fair.
По её словам, конфликт стал кульминацией «закулисного» неуважения Киева к представителям Соединенных Штатов. Уайлз объяснила, что все началось с демонстративного игнорирования Зеленским встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, который посещал Киев для переговоров о сделке по полезным ископаемым.
Уайлз также считает, что резкая критика Зеленского со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса не была вызвана излишними эмоциями, а, напротив, являлась обоснованной.
«Вокруг витали плохие ощущения. И я бы не сказала, что Джей Ди сорвался, потому что он слишком сдержан для этого. Думаю, он просто посчитал, что с него хватит», — рассказала глава аппарата Белого дома.Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать соглашение о совместной разработке украинских ископаемых. Он столкнулся с жесткой критикой со стороны Джей Ди Вэнса и Дональда Трампа, который указал на тяжелое положение Украины и необходимость компромиссов.
Зеленский возмутился, завязалась перепалка. В результате соглашение не было подписано, а украинскую делегацию «выгнали» из Белого дома.