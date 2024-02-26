«Крайние меры»: Европейские страны идут на многое, чтобы помочь Украине

Фото: iStock/artJazz
Европейские страны готовы идти на многое, чтобы обеспечить поддержку Украине, об этом пишет американское издание The Military Watch Magazine.
«Примером может служить Дания, чье правительство решило передать ВСУ все свои артиллерийские запасы, в результате чего скандинавская страна осталась вообще без артиллерии», — прокомментировали ситуацию в издании.
Автор статьи также отметил, что с колоссальными проблемами столкнулись и главные союзники Украины — Соединённые Штаты. В попытках отдать Киеву как можно больше вооружения и боеприпасов, сам Вашингтон пришёл к дефициту запчастей, а также квалифицированных кадров на производстве.
Читайте также:
«Потеряем многое»: Зеленский заявил, что Украина падёт без помощи США
Сальдо: Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз
В ВСУ подтвердили выход из села Ласточкино под Авдеевкой
Евгения Парфентьева