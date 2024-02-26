В ВСУ подтвердили выход из села Ласточкино под Авдеевкой

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Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что подразделения ВСУ покинули населенный пункт Ласточкино под Авдеевой.
«Подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении», — рассказал Лиховой.
Накануне Лиховой сообщал, что украинские военные отошли к западной границе населённого пункта, где заняли подготовительные оборонительные позиции. При этом днём ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что ВСУ заявили о выходе из Ласточкино. Решение о покидании своих позиций украинские военные приняли из-за возникшей угрозы их флангам и маршрутам.
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