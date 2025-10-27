Крапивник: ракета «Буревестник» может усложнить работу с «Золотым куполом» в США
Российская ракета «Буревестник» может усложнить в США работу с системой ПРО «Золотой купол» и увеличить расходы на реализацию этого проекта. Так считает офицер американских Вооружённых сил в отставке Станислав Крапивник.
По его словам, эта крылатая ракета способна обходить оборонительные сети США. А это значит, что Америке придётся покрывать «Золотым куполом» территорию всей страны.
«С появлением ракеты «Буревестник» именно это и придётся делать, что сильно усложнит задачу и увеличит расходы», — отметил Крапивник в разговоре с RT.
Напомним, американский президент Дональд Трамп после испытаний «Буревестника» заявил, что Москва «не играет в игры» с Вашингтоном, как и США «не играют в игры» с Россией. По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, в Вашингтоне поняли намёк РФ.
«Конечно, американцы получили сигнал-предупреждение от России, и оно повысило их настороженность, но при этом к изменению американской политики это не привело», — сказал политолог «Газете.Ru».
Колташов добавил, что Вашингтон продолжает делать шаги, направленные на эскалацию конфликта.