Крапивник: ракета «Буревестник» может усложнить работу с «Золотым куполом» в США

27 октября 2025, 15:25

Фото: Медиасток.рф

Российская ракета «Буревестник» может усложнить в США работу с системой ПРО «Золотой купол» и увеличить расходы на реализацию этого проекта. Так считает офицер американских Вооружённых сил в отставке Станислав Крапивник.





По его словам, эта крылатая ракета способна обходить оборонительные сети США. А это значит, что Америке придётся покрывать «Золотым куполом» территорию всей страны.





«С появлением ракеты «Буревестник» именно это и придётся делать, что сильно усложнит задачу и увеличит расходы», — отметил Крапивник в разговоре с RT.

«Конечно, американцы получили сигнал-предупреждение от России, и оно повысило их настороженность, но при этом к изменению американской политики это не привело», — сказал политолог «Газете.Ru».