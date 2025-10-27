Эксперт Леонков: «Буревестник» способен находиться в воздухе несколько месяцев

27 октября 2025, 13:48

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Крылатая ракета «Буревестник» способна находиться в воздухе несколько месяцев и преодолевать неограниченные расстояния благодаря уникальной ядерной силовой установке. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.





В беседе с NEWS.ru он отметил, что компактный ядерный двигатель делает «Буревестник» уникальным оружием, не имеющим аналогов в мире.





«У ракеты неограниченная дальность полета, то есть она может совершать витки вокруг земного шара и летать в течение нескольких месяцев, она термоядерная. Также у «Буревестника» компактный двигатель, который умещается в габаритах ракеты», — отметил Леонков.

«Они даже пытались сделать самолет с ядерным двигателем, но ничего не вышло. Кроме того, у американцев сейчас нет крылатых ракет с ядерными боеголовками», — подчеркнул Леонков.