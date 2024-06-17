В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga
Воздушную тревогу объявили в восьми украинских областях, а также в частях Херсонской и Запорожской областей, которые подконтрольны боевикам ВСУ. Это следует из информации на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
По информации ресурса, тревогу объявили под Винницей, Черкассами, Полтавой, Кировоградом, Днепропетровском, Одессой, Харьковом и Николаевом почти одновременно, в 9:53, только под Харьковом ее слышно уже больше получаса.
Россия продолжает спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации. Москва предлагает урегулировать конфликт дипломатическим путем, но Киев не соглашается, требуя от своих западных хозяев все больше финансовой и военной помощи.
Читайте также:
В Штатах ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к РФ
Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области
На Западе рассказали о негодовании украинцев из-за слов об успехах ВСУ
Никита Кротов