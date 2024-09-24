Красный Крест посетил захваченных в Курской области пленных

Фото: istockphoto/georgidimitrov70
Международный Комитет Красного Креста посетил пленных, захваченных в Курской области, и передал их сообщения семьям. Об этом заявила представитель организации Клер Каплун в беседе с РИА Новости. Однако о какой стороне конфликта идет речь, количество и расположение пленных она уточнять не стала.
«Нам удалось посетить пленных, захваченных в связи с событиями в Курской области. Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас», — пояснила Каплун.Представитель Красного Креста также добавила, что ее организация из соображений безопасности не разглашает количество, местонахождение и имена пленных или их семей.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич указал ей на многочисленные факты, которые говорят о нарушении Киевом норм международного гуманитарного права. Внимание Сполярич в том числе обратили на то, как ВСУ обращается с мирным населением и военнопленными.
Читайте также:
Лавров указал президенту Красного Креста на нарушение Киевом гуманитарных норм
Насилуют и содержат в концлагерях: Алаудинов рассказал о зверствах ВСУ над курянами
Стало известно число плененных бойцами ВС РФ за сутки в Курской области
Данил Пономарев