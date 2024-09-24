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Красный Крест посетил захваченных в Курской области пленных

Красный Крест посетил пленных из Курской области, передал их сообщения семьям
24 сентября 2024, 16:41
Фото: istockphoto/georgidimitrov70

Фото: istockphoto/georgidimitrov70

Международный Комитет Красного Креста посетил пленных, захваченных в Курской области, и передал их сообщения семьям. Об этом заявила представитель организации Клер Каплун в беседе с РИА Новости. Однако о какой стороне конфликта идет речь, количество и расположение пленных она уточнять не стала.
«Нам удалось посетить пленных, захваченных в связи с событиями в Курской области. Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас», — пояснила Каплун.
Представитель Красного Креста также добавила, что ее организация из соображений безопасности не разглашает количество, местонахождение и имена пленных или их семей.



Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич указал ей на многочисленные факты, которые говорят о нарушении Киевом норм международного гуманитарного права. Внимание Сполярич в том числе обратили на то, как ВСУ обращается с мирным населением и военнопленными.

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В США приняли решение по ограничениям на удары Украины по России
WP: Украина не смогла убедить США снять ограничения на удары по России
24 сентября 2024, 16:34

Фото: iStock/Alex Kochev

Украинские политики не смогли убедить США снять ограничения на удары по РФ западными дальнобойными ракетами. Об этом информирует The Washington Post.
В Вашингтоне уверены, что поражение возможных целей на российской территории не будет иметь большого значения для достижения победы. Согласно словам американских чиновников, «более подходящей стратегией» станет использование ракет для нанесения ударов по целям в Крыму.

Уточняется, что если ограничения будут сняты, то запасы ракет ATACMS и иных боеприпасов истощатся в течение нескольких дней или недель.

Ранее сообщалось, что США не верят, что разрешение для ВСУ бить западным оружием вглубь России станет решающим фактором в конфликте или позволит Украине вернуть утраченные территории.

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#лавров
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«Общественное»: в Харькове прозвучала серия взрывов
24 сентября 2024, 16:28

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

О прогремевших в Харькове взрывах сообщил в Telegram украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове прозвучал еще один взрыв», — передают журналисты.
По информации Минцифры Украины, в Сумской и Харьковской областях республики прозвучала воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что штурмовики ВС РФ вошли на восточную окраину Угледара. Российские силы почти взяли город в кольцо, чтобы блокировать противника от путей снабжения.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день президент Владимир Путин заявлял, что боевики ВСУ осуществляли геноцид мирного населения в течение восьми лет.

Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.

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#новости
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Стало известно отношение Запада к плану Зеленского
Данюк: Запад не будет лоббировать план Зеленского без уступок в пользу России
24 сентября 2024, 16:22

Запад не будет всерьез рассматривать план Владимира Зеленского, если в нем не будет территориальных уступок в пользу России. Об этом заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. По его словам, лидеру киевского режима уже не раз намекали на то, что ему придется пойти на отказ от территорий.
«Абсолютно очевидно, что план Зеленского — план победы непосредственно Зеленского, а не Украины, его главная цель путешествия в США заключается в том, чтобы получить официальное разрешение наносить удары американским вооружением вглубь России, получить очередные финансовые гарантии, в том числе и гарантии безопасности», — пояснил аналитик в беседе с RT.
Однако на Западе, по мнению Данюка, никто не собирается всерьез рассматривать план Зеленского, который выбрал крайне неподходящее время и место для путешествия по США со своими идеями.
«Потому что на Западе уже кулуарно неоднократно говорили о том, что Украине придётся пойти на территориальные уступки в отношении России. Поэтому Зеленский в данном случае выбрал очень неподходящее время и место, потому что старая администрация Байдена вообще не заинтересована в том, чтобы лоббировать этот план», — отметил он.
Аналитик добавил, что в то же время о новой администрации президента США еще ничего неизвестно, пока идет противостояние кандидатов Камалы Харрис и Дональда Трампа.
«А то, что он, этот план победы, не содержит реальных конкретных шагов, которые помогли бы действительно изменить ситуацию на поле боя, в общем-то, это одна из причин, почему Запад, в частности Байден, не рассматривает его серьезно», — заключил собеседник RT.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что план Зеленского включает в себя членство Украины в НАТО. По его словам, пятая статья Североатлантического альянса — сильнейшая гарантия безопасности в мире, а сильным США нужен основной военный мускул, на роль которого, по мнению Ермака, отлично подходит Украина.

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Российские войска взяли Угледар в клещи
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#запад
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#байден
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Российские штурмовики находятся на восточной окраине Угледара
24 сентября 2024, 15:50

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские штурмовые отряды находятся на восточной окраине Угледара, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Известно, что информацию подтвердили боевики ВСУ. Один из них, чей позывной «Алекс», отметил, что в городе не наблюдалось мощной атаки, но ВС России зашли небольшими штурмгруппами.

Уточняется, что российская армия практически окружила город. Когда кольцо будет замкнуто, украинский гарнизон численностью примерно в две тысячи боевиков станет блокирован от снабжающих его путей.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года. Ранее в Кремле подчеркивали, что СВО на Украине будет завершена, когда Россия достигнет своих целей.

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#война
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#вс рф
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Российские войска взяли Угледар в клещи
Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ пытаются вывести силы из «клещей» в Угледаре
24 сентября 2024, 14:57

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские войска взяли Угледар в клещи, ВСУ пытаются вывести оттуда свои ударные группы. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, ротация подразделений украинской армии при этом практически невозможна.
«Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация фактически невозможна. И даже уже некоторые круги на Украине, которые находятся рядом с министерством обороны, говорят о том, что ротация невозможна, 72-я бригада вооруженных формирований Украины находится в плачевном состоянии. И, по данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы, пробует выводить из Угледара», — пояснил он.
Напомним, на Украине растет тревога насчет положения ВСУ в Донбассе. Так, экс-зампред комитета Рады по безопасности Марьяна Безуглая оценивает обстановку словами: «Потеря Угледара — вопрос времени». Одновременно с этим ВСУ стремятся совершить новый прорыв в Курской области, однако сталкиваются с активным сопротивлением ВС РФ. О том, как развиваются события в зоне СВО — в ежедневной сводке новостей «Радио 1».

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#клещи
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#угледар
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Названы суточные потери украинских войск
Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 2030 человек
24 сентября 2024, 14:51

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские войска за сутки потеряли до 2030 солдат в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что группировка войск «Юг» ликвидировала до 810 военных, «Центр» — 555, «Запад» — 420. Группировка «Восток» уничтожила до 130 человек, «Север» — 65 боевиков.

Ранее сообщалось, что российская армия ударила по пункту дислокации боевиков ВСУ в районе Купянска. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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«Всего одно решение»: что нужно для освобождения Одессы
Политолог Перенджиев: для освобождения Одессы необходимо одно решение
24 сентября 2024, 14:46

Фото: iStock/V-art

В настоящее время освобождение Одессы не является первостепенной задачей для ВС РФ, однако для этого необходимо лишь одно решение. Так считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.
Эксперт считает, что сейчас, если планы по освобождению Одессы и есть, то это не первостепенная задача, а доверят такую задачу только элитным русским войскам — морской пехоте и десантникам.

«Сложность, наверное, в том, что есть другие задачи, более важные. Это Курская область, это Донбасс, и другие, где задействованы в том числе наши морпехи. Вероятно, когда обстановка позволит, им поставят задачу, которая, к слову, отвечает их войсковой специализации. Сейчас морпехи у нас больше выступают как подразделения сухопутных войск, и не действуют по своему назначению», — рассказал Перенджиев в беседе с Царьградом.

Он также выразил уверенность, что команда на освобождение Одессы будет дана без публичных заявлений, а сама операция станет неожиданностью для противника.

По словам военного политолога, начнется освобождение Одессы с высадки морского и воздушного десанта ВС РФ. Перенджиев считает, что подразделения ВДВ и морской пехоты должны действовать по предназначению. Тогда операции по освобождению территорий, оккупированных противником, будут проходить успешнее.

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В России приняли закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО
Госдума приняла закон об освобождении подсудимых за участие в СВО
24 сентября 2024, 14:38

Фото: iStock/Michał Chodyra

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых за участие в спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что речь идет о приостановлении и дальнейшем прекращении судопроизводства по делам мобилизованных или желающих заключить контракт с российским военным ведомством не только на стадии следствия, но и на стадии суда в период мобилизации и в военное время. Согласно информации источника, это не коснется тех, кто обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Отмечается, что нововведения также распространятся на виновных, в отношении которых был вынесен приговор, но еще не вступил в законную силу.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно число плененных бойцами ВС РФ за сутки в Курской области
МО РФ: четырех боевиков ВСУ взяли в плен при неудачной атаке в Курской области
24 сентября 2024, 14:36

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Бойцы ВС РФ за прошедшие сутки взяли в плен четырех боевиков ВСУ при неудачной попытке украинской армии атаковать в направлении Малой Локни и Обуховки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в результате этой же атаки противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными.
«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Малая Локня и Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен», — говорится в сводке министерства.
Ранее Минобороны сообщало, что российская авиация поразила украинский завод оборонно-промышленного комплекса, который занимался производством и ремонтом авиадвигателей. По данным оборонного ведомства, указанные комплектующие предназначались для боевых самолетов противника.

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