Стало известно число плененных бойцами ВС РФ за сутки в Курской области

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Бойцы ВС РФ за прошедшие сутки взяли в плен четырех боевиков ВСУ при неудачной попытке украинской армии атаковать в направлении Малой Локни и Обуховки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в результате этой же атаки противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными.
«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Малая Локня и Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен», — говорится в сводке министерства.Ранее Минобороны сообщало, что российская авиация поразила украинский завод оборонно-промышленного комплекса, который занимался производством и ремонтом авиадвигателей. По данным оборонного ведомства, указанные комплектующие предназначались для боевых самолетов противника.
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Данил Пономарев