Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Стало известно число плененных бойцами ВС РФ за сутки в Курской области

Стало известно число плененных бойцами ВС РФ за сутки в Курской области

МО РФ: четырех боевиков ВСУ взяли в плен при неудачной атаке в Курской области
24 сентября 2024, 14:36
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Бойцы ВС РФ за прошедшие сутки взяли в плен четырех боевиков ВСУ при неудачной попытке украинской армии атаковать в направлении Малой Локни и Обуховки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в результате этой же атаки противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными.


«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Малая Локня и Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен», — говорится в сводке министерства.
Ранее Минобороны сообщало, что российская авиация поразила украинский завод оборонно-промышленного комплекса, который занимался производством и ремонтом авиадвигателей. По данным оборонного ведомства, указанные комплектующие предназначались для боевых самолетов противника.

Читайте также:

ВС РФ поразили завод ОПК на Украине

В Кремле сообщили, когда закончится СВО

Минобороны: ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ под Купянском — видео
#завод
#видео
#авиация
#человек
#всу
#вс рф
#минобороны
#опк
Российские войска взяли Угледар в клещи
Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ пытаются вывести силы из «клещей» в Угледаре
24 сентября 2024, 14:57

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские войска взяли Угледар в клещи, ВСУ пытаются вывести оттуда свои ударные группы. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, ротация подразделений украинской армии при этом практически невозможна.
«Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация фактически невозможна. И даже уже некоторые круги на Украине, которые находятся рядом с министерством обороны, говорят о том, что ротация невозможна, 72-я бригада вооруженных формирований Украины находится в плачевном состоянии. И, по данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы, пробует выводить из Угледара», — пояснил он.
Напомним, на Украине растет тревога насчет положения ВСУ в Донбассе. Так, экс-зампред комитета Рады по безопасности Марьяна Безуглая оценивает обстановку словами: «Потеря Угледара — вопрос времени». Одновременно с этим ВСУ стремятся совершить новый прорыв в Курской области, однако сталкиваются с активным сопротивлением ВС РФ. О том, как развиваются события в зоне СВО — в ежедневной сводке новостей «Радио 1».

Читайте также:

«Мясорубка» в Курской области, «прорыв» ВСУ в Судже, окружение Торецка: последние новости СВО

Названы суточные потери украинских войск

Зеленский заявил о близости завершения конфликта на Украине
#клещи
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#угледар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы суточные потери украинских войск
Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 2030 человек
24 сентября 2024, 14:51

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские войска за сутки потеряли до 2030 солдат в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что группировка войск «Юг» ликвидировала до 810 военных, «Центр» — 555, «Запад» — 420. Группировка «Восток» уничтожила до 130 человек, «Север» — 65 боевиков.

Ранее сообщалось, что российская армия ударила по пункту дислокации боевиков ВСУ в районе Купянска. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

«Мясорубка» в Курской области, «прорыв» ВСУ в Судже, окружение Торецка: последние новости СВО

В России приняли закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

Песков прокомментировал позицию Ирана по конфликту на Украине
#армия
#закон
#человек
#всу
#запад
#спецоперация
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Всего одно решение»: что нужно для освобождения Одессы
Политолог Перенджиев: для освобождения Одессы необходимо одно решение
24 сентября 2024, 14:46

Фото: iStock/V-art

В настоящее время освобождение Одессы не является первостепенной задачей для ВС РФ, однако для этого необходимо лишь одно решение. Так считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.
Эксперт считает, что сейчас, если планы по освобождению Одессы и есть, то это не первостепенная задача, а доверят такую задачу только элитным русским войскам — морской пехоте и десантникам.

«Сложность, наверное, в том, что есть другие задачи, более важные. Это Курская область, это Донбасс, и другие, где задействованы в том числе наши морпехи. Вероятно, когда обстановка позволит, им поставят задачу, которая, к слову, отвечает их войсковой специализации. Сейчас морпехи у нас больше выступают как подразделения сухопутных войск, и не действуют по своему назначению», — рассказал Перенджиев в беседе с Царьградом.

Он также выразил уверенность, что команда на освобождение Одессы будет дана без публичных заявлений, а сама операция станет неожиданностью для противника.

По словам военного политолога, начнется освобождение Одессы с высадки морского и воздушного десанта ВС РФ. Перенджиев считает, что подразделения ВДВ и морской пехоты должны действовать по предназначению. Тогда операции по освобождению территорий, оккупированных противником, будут проходить успешнее.

Читайте также:

В Одессе у ж/д станции, где находились склады ВСУ, прогремели взрывы, сообщило подполье

Мобилизуют силой и зомбируют: Жители Одессы просят спасти их от киевского режима

Военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу
#операция
#взрывы
#вдв
#жители
#операции
#станции
#донбасс
#всу
#вс рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России приняли закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО
Госдума приняла закон об освобождении подсудимых за участие в СВО
24 сентября 2024, 14:38

Фото: iStock/Michał Chodyra

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых за участие в спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что речь идет о приостановлении и дальнейшем прекращении судопроизводства по делам мобилизованных или желающих заключить контракт с российским военным ведомством не только на стадии следствия, но и на стадии суда в период мобилизации и в военное время. Согласно информации источника, это не коснется тех, кто обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Отмечается, что нововведения также распространятся на виновных, в отношении которых был вынесен приговор, но еще не вступил в законную силу.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Участники нападения на офис Wildberries попросились в зону СВО

Песков прокомментировал позицию Ирана по конфликту на Украине

Зеленский заявил о близости завершения конфликта на Украине
#приговор
#контракт
#мобилизация
#суд
#минобороны рф
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков прокомментировал позицию Ирана по конфликту на Украине
Песков: позиция Ирана по Украине суверенна, но Россия продолжит доносить свою
24 сентября 2024, 13:21

Фото: сайт Кремля

Позиция Ирана по конфликту на Украине суверенна, но Россия продолжит доносить свое мнение до руководства страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность обсудить украинский конфликт с представителями Европейского союза и Соединенных Штатов, и при этом подчеркнул, что Тегеран никогда не одобрял агрессию на территории Украины.

Представитель Кремля отметил, что несмотря на позицию Тегерана, взаимодействие России и Ирана в различных областях развивается позитивным образом и будет расширяться в дальнейшем.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Полянский назвал «главного противника мира» на Украине

В Крыму назвали план Зеленского по Украине апокалипсисом

«Мясорубка» в Курской области, «прорыв» ВСУ в Судже, окружение Торецка: последние новости СВО
#президент
#сво
#россия
#иран
#украина
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ поразили завод ОПК на Украине
Минобороны: ВС РФ поразили украинский завод ОПК по ремонту авиадвигателей
24 сентября 2024, 13:03

Фото: istockphoto/aapsky

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили украинский завод оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который занимался производством и ремонтом авиадвигателей. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что указанные комплектующие предназначались для боевых самолетов противника.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ», — указано в сообщении ведомства.
Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что ВС РФ удалось поразить пункт дислокации ВСУ в районе Купянска, а также предоставили соответствующее видео. В министерстве уточнили, что удар нанесли при помощи бомбы ОДАБ-1500, а потери противника составили до 40 боевиков и до пяти единиц военной техники.

Читайте также:

Минобороны: ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ под Купянском — видео

Насилуют и содержат в концлагерях: Алаудинов рассказал о зверствах ВСУ над курянами

«Мясорубка» в Курской области, «прорыв» ВСУ в Судже, окружение Торецка: последние новости СВО
#производство
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле сообщили, когда закончится СВО
Песков: СВО закончится при достижении РФ своих целей, и это безальтернативно
24 сентября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/yulenochekk

Спецоперация на Украине завершится при достижении РФ поставленных целей. Об этом в рамках брифинга сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена», - пояснил пресс-секретарь.
Спецоперация по защите Донбасса началась в конце февраля 2022 года. Тогда еще непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевских неонацистов. В сентябре того же года ЛДНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдума.

Читайте также:

Минобороны: ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ под Купянском — видео

Участники нападения на офис Wildberries попросились в зону СВО

RT показал кадры освобождения курской земли армией России
#россия
#сво
#кремль
#дмитрий песков
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ под Купянском — видео
24 сентября 2024, 12:30

Фото: istockphoto/yulenochekk

Российская армия ударила по пункту дислокации боевиков ВСУ в районе Купянска. Об этом доложили в Минобороны РФ, предоставив соответствующие кадры.
«Потери противника составили до 40 боевиков и до пяти единиц военной техники», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Там уточнили, что наносился авиаудар при помощи бомбы ОДАБ-1500.

Как сообщалось ранее, бойцы спецназа «Ахмат» вышли из окружения боевиков ВСУ под Мартыновкой, что расположена под Курском.

По словам командира бойцов Апты Алаудинова, «Ахматовцы» своими действиями помогли войскам РФ перегруппироваться и удержали важный участок. В окружении спецназовцы находились больше 40 дней.

Читайте также:

Участники нападения на офис Wildberries попросились в зону СВО

Насилуют и содержат в концлагерях: Алаудинов рассказал о зверствах ВСУ над курянами

«Мясорубка» в Курской области, «прорыв» ВСУ в Судже, окружение Торецка: последние новости СВО
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны рф
#видео
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участники нападения на офис Wildberries попросились в зону СВО
«Ъ»: Участники нападения на Wildberries попросились в зону СВО
24 сентября 2024, 12:02

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Участники нападения на офис Wildberries в Москве начали подавать заявления на заключение контрактов для службы в зоне СВО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно версии следствия, злоумышленники, которые принимали участие в нападении на офис компании, осознанно совершали данные действия в присутствии правоохранителей и в целом склонны к противоправным поступкам. Примечательно, что задержанные свою вину не признали.

Адвокат одного из обвиняемых заявлял, что его подзащитный попал на «место событий случайно».

Напомним, 18 сентября текущего года основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Москве. Люди с оружием и в масках также пришли в другой столичный офис Wildberries. Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду напали.

Читайте также:

Тысячи жителей Ингушетии встретили самолет с телами погибших в офисе Wildberries

Попытка захвата WB, связь с чеченцами: Владислава Бакальчука задержали по обвинению в убийстве, подробности

В Wildberries раскрыли, кто открыл стрельбу у главного офиса компании
#адвокат
#данные
#компании
#офис
#люди
#переговоры
#wildberries
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате