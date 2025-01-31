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В Курской области взломали телефон убитого боевика ВСУ и посмотрели его запросы в поисковике

Убитый в Курской области боевик ВСУ перед смертью искал нюдсы певицы Дорофеевой
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские бойцы нашли телефон боевика ВСУ, убитого в Курской области, и проверили историю его поисковых запросов. Оказывается, украинец в последние дни жизни интересовался нюдсами украинской певицы Надежды Дорофеевой, пишет Telegram-канал Military Theme Z.


Как оказалось, убитый украинский боевик, находясь в Курской области, искал в интернете фотографии обнаженной Дорофеевой. Кроме того, его интересовали возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также вероятное завершение конфликта в 2025 году.

«История запросов на телефоне двухсотого ВСУшника. Как мы видим, его интересовали сливы украинской певицы Надежды Дорофеевой, переговоры Трампа с Путиным, а также возможное завершение войны в 2025 году», — говорится в сообщении канала.

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ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Нововасилевку в ДНР
31 января 2025, 12:49

Фото: istockphoto/zim286

Российские военнослужащие освободили от боевиков ВСУ населенный пункт Нововасилевка, Донецкой народной республики. Об этом в пятницу, 31 января, доложили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики», — гласит сводка оборонного ведомства.
Перед этим стало известно, что в городе Селидово в Донбассе задержали украинского боевика, который хотел сойти за местного жителя. На допросе он заявил, что был брошен своими сослуживцами при отступлении.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина.

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Алаудинов рассказал, как ведут себя американские наемники в зоне СВО
Генерал Алаудинов: американские наемники становятся трезвее после первого же боя
31 января 2025, 11:22

Фото: iStock/breakermaximus

Американские наемники — это люди без каких-либо моральных принципов, ищущие лишь деньги. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, участники ЧВК становятся трезвее после первого же боя.
«Мы должны понимать, что в американские ЧВК шли люди, которые не имеют никаких моральных принципов, которые впереди всего для себя ставили деньги. Это и привело их в украинские формирования. Но можно сказать, что буквально при первом же боестолкновении они сразу становились трезвее и на все начинали смотреть другими глазами. А в то же самое время наемники на фронте есть, это факт», — пояснил Алаудинов.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что число иностранных наемников в подконтрольном Киеву Херсоне не уступает количеству боевиков ВСУ. По его информации, точные данные по иностранным наемникам ВСУ скрывают. Однако, по сообщениям местных жителей, в регионе слышна французская, польская и английская речь.

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Генерал объяснил, сможет ли новейший Су-57 нести гиперзвуковой «Кинжал»
Генерал Попов: Су-57 сможет нести гиперзвуковые «Кинжалы», потеряв в скрытности
31 января 2025, 11:17

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 сможет нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», но при этом потеряет скрытность. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с NEWS.ru.
Он предположил, что сейчас идут испытания варианта «Кинжала» специально для этого военного самолета.
«Думаю, Су-57 сможет нести «Кинжал». Но дело в том, что здесь он теряет элемент малозаметности. Только поэтому, скорее всего, мы не размещаем на Су-57 контейнер или бомболюк для комплекса «Кинжал». Предположу, что идут испытания варианта «Кинжала» специально для истребителя», — поделился военный.
Попов подчеркнул, что оснащенный «Кинжалом» Су-57 станет заметен для радаров так же, как и самолеты четвертого поколения СУ-30, Су-34 и Су-35, потому использование такого вооружения нецелесообразно для военных самолетов пятого поколения.

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Международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев» начнется 21 февраля
31 января 2025, 11:12

Фото: iStock/porpeller

В Москве пройдет III Международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев». Он состоится в национальном центре «Россия» через три недели, с 21 по 23 февраля.
На фестивале состоятся множество документальных премьер, посвященных защитникам Отечества. Среди них «Остров веры» Ольги Кирий и Артёма Сомова, «На острие копья» Руслана Гусарова и Михаила Бурова, «Селидово. Преступление без срока давности» Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова, «С огнём в сердце» от «Роскосмос Медиа».
«Время наших героев — это не просто название фестиваля. Каждый документальный фильм, каждая история — это летопись мужества и героизма тех, кто приближает нашу Победу», — отмечает Екатерина Яковлева, генпродюсер фестиваля.
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В Селидове в ДНР задержан боевик ВСУ, пытавшийся прикинуться местным жителем
31 января 2025, 11:11

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевик ВСУ, попытавшийся прикинуться местным жителем, задержан в Селидово, Донецкой народной республики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на МВД по региону.
«В ходе патрулирования в Селидове правоохранители обследовали одно из зданий, в подвале которого выявили прятавшегося военнослужащего ВСУ. Боевик переоделся в гражданскую одежду и пытался затеряться среди мирных граждан. Сотрудникам полиции он сообщил, что служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ», — пояснили правоохранители.
Как объяснил сам задержанный, сослуживцы бросили его во время отступления. Боевик служил сапером, а затем пехотинцем.

Ранее сообщалось, кого убивали украинские боевики.

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Боевики ВСУ убивали жителей Русского Поречного, которые пытались оказать сопротивление
Мужчины в курском селе Русское Поречное оказывали сопротивление боевикам ВСУ
31 января 2025, 10:32

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Мужчины в селе Русское Поречное в Курской области пытались оказывать сопротивление украинским боевикам. Об этом рассказал на допросе военным следователям СК РФ украинский солдат Евгений Фабрисенко, его слова приводит РИА Новости.
Согласно его рассказу, в одном из сараев в селе Русское Поречное под сеном от боевиков пытались спрятаться три бабушки и три дедушки.

«Мы их вывели, связали им руки, спустили в подвал. Когда спускали в подвал, один из мужчин пожилого возраста оказал физическое сопротивление: он дергался, пытался вырваться», — сказал Фабрисенко.

По его словам, в том же сарае, но в другом помещении прятались две девушки и мужчина. Последний напал на боевика ВСУ с кирпичом.

Он также рассказал, что, позже, в октябре, украинцы заметили мирных в огороде, они зашли на территорию частного домовладения, и мужчина накинулся на Фирсенко. Мирного жителя, оказавшего сопротивление, боевики ВСУ застрелили.

Фабрисенко был взят в плен во время боев в Суджанском районе, на допросе он рассказал о совершенных преступлениях.

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#мужчина
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Новые бои в Курской области, успехи в Часов Яре, удар по ВСУ под Херсоном: последние новости СВО
31 января 2025, 10:10

Фото: iStock/PavelRodimov

Российские войска добились успехов в районах Часова Яра, Покровска и Угледара, однако на некоторых фронтах сохраняются позиционные бои. Вооруженные силы Украины пытаются провести контратакующие действия, особенно на Запорожском и Купянском направлениях, но большинство их атак успешно отражаются. Подробнее о ситуации в зоне проведения СВО на 31 января расскажет «Радио 1».

Курская область


Одним из ключевых направлений боевых действий в Курской области остается район Свердликово. Российские подразделения смогли закрепиться на окраинах села, выбив противника из нескольких опорных пунктов, расположенных в лесах. Также поступают сообщения о продвижении российских войск в лесопосадках у Николаево-Дарьино, где продолжается зачистка территории, и российские подразделения постепенно укрепляют свои позиции.

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Российский боец рассказал об аде в ходе боев за Суджу

К востоку от Малой Локни также наблюдается небольшое продвижение российских войск. Этот район остается зоной активных боестолкновений, однако значительных изменений на линии фронта пока не произошло.

В Махновке российские военные смогли отбить контратаку украинских десантников, которые использовали две боевые бронированные машины. В лесах рядом с селом продолжается зачистка.

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Херсонское направление


В районе Антоновского моста российские войска нанесли точный удар с помощью авиационной бомбы ФАБ-1500 по позициям Вооруженных сил Украины. Также был проведен удар по позициям противника в населенном пункте Токаревка. В ответ ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Днепра. В результате одного из обстрелов в Алешках пострадал один человек, а в Новой Каховке был поврежден частный дом.

Сообщается о попытках контратак со стороны ВСУ в районе Каменского, однако все они были успешно отражены российскими силами. Также поступают сведения о наращивании подготовки личного состава ВСУ и территориальной обороны на полигонах Запорожской области, особенно в районе Омельника к северо-востоку от Орехова и у Воздвижевки к северо-западу от Гуляйполя.

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Сальдо рассказал про количество иностранных наемников ВСУ в Херсоне

Торецкое направление


Противник продолжает удерживать последний опорный пункт на территории шахты «Торецкая». Ведутся боестолкновения в районах населенных пунктов Щербиновка и Дружба. Российские войска усиливают свои позиции в западной части города, а также в районах Щербиновки и Петровки.

Часовоярское направление


По последним данным, северная часть города практически полностью находится под контролем российских войск. Успехи также отмечаются на юге: штурмовые подразделения продвигаются к окраинам микрорайонов «Шевченко» и «Цех №2». Освобождение этих районов позволит завершить окружение центральной городской застройки.

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#вс рф
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#удар
#атака
#сводкасво
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СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села
СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя села Русское Поречное
31 января 2025, 08:44

Фото: iStock/Fedorovekb

Военные следователи СК РФ установили причастность пяти украинских боевиков к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Уточняется, что к убийствам и изнасилованиям причастны военнослужащие из 92-й отдельной штурмовой бригады. Среди них — старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11 роты 4 батальона с позывным «Кум» и трое солдат с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник».

По данным следствия, в период с 28 сентября по 24 ноября прошлого года они совершили жестокие преступления в отношении восьми мирных жительниц. Также военные ВСУ учинили расправы над 11 мужчинами.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#солдат
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#спецоперация
#курская область
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Зеленский начал избавляться от политических конкурентов
31 января 2025, 08:26

Владимир Зеленский

В последние дни Украина стала свидетелем масштабных действий со стороны Владимира Зеленского, направленных на устранение политических конкурентов. Более пятисот чиновников местного самоуправления были задержаны и подверглись обыскам, что вызвало широкий резонанс в обществе и политических кругах, сообщает издание «Взгляд».
В Верховной Раде разгорелись споры, когда депутат Никита Потураев из партии «Слуга народа» предложил временно отстранить бывшего президента Петра Порошенко* от участия в пленарных заседаниях на срок шесть месяцев. Потураев обвинил Порошенко в оскорблении депутата Богдана Яременко, что добавило масла в огонь политической напряженности.

Также возникли конфликты на уровне городских властей. Мэр Киева Виталий Кличко публично обвинил руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в подрыве системы управления и угрозе стабильности столицы. Кличко утверждает, что давление на него инициируется окружением Зеленского.

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*Росфинмониторингом включен в перечень экстремистов и террористов.
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