В Курской области взломали телефон убитого боевика ВСУ и посмотрели его запросы в поисковике

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Российские бойцы нашли телефон боевика ВСУ, убитого в Курской области, и проверили историю его поисковых запросов. Оказывается, украинец в последние дни жизни интересовался нюдсами украинской певицы Надежды Дорофеевой, пишет Telegram-канал Military Theme Z.
Как оказалось, убитый украинский боевик, находясь в Курской области, искал в интернете фотографии обнаженной Дорофеевой. Кроме того, его интересовали возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также вероятное завершение конфликта в 2025 году.
«История запросов на телефоне двухсотого ВСУшника. Как мы видим, его интересовали сливы украинской певицы Надежды Дорофеевой, переговоры Трампа с Путиным, а также возможное завершение войны в 2025 году», — говорится в сообщении канала.
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