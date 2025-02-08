Краснодарский край ночью подвергся атаке украинских БПЛА

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ВСУ пытались атаковать гражданские объекты на Кубани. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, обломками вражеских дронов повреждены кровля и окна пяти домов. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.
В настоящее время на месте работают спецслужбы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В настоящее время на месте работают спецслужбы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова