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Краснодарский край ночью подвергся атаке украинских БПЛА

Кондратьев: Краснодарский край ночью атаковали БПЛА ВСУ, пострадали дома
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

ВСУ пытались атаковать гражданские объекты на Кубани. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, обломками вражеских дронов повреждены кровля и окна пяти домов. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

В настоящее время на месте работают спецслужбы.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Минобороны: бойцы ВС РФ поразили объект газонефтяной отрасли Украины
08 февраля 2025, 13:59

Фото: istockphoto/aapsky

Объект газонефтяной отрасли, обеспечивавший работу ВПК Украины, поразили российские военнослужащие. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«…Нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах», — сказано в сводке оборонного ведомства.
В МО РФ уточнили, что при ударе использовались беспилотники, а также оперативно-тактическая авиация, ракеты и артиллерия.

Кроме того, российская ПВО сбила снаряд американской системы HIMARS и 93 дрона самолетного типа.

Ранее «Радио 1» опубликовало последние новости СВО.

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Режим ЧС ввели в одном из районов Ростова-на-Дону после атаки дронов
Режим ЧС ввели в Первомайском районе Ростова-на-Дону после ночной атаки БПЛА
08 февраля 2025, 13:55

Фото: iStock/Dragon Claws

Режим чрезвычайной ситуации введен в Первомайском районе Ростова-на-Дону, который ночью подвергся атакам украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, специалисты СК завершили работу на месте произошедшего. Теперь сотрудники коммунальных служб могут приступить к восстановительным работам, отметил глава региона.

В настоящее время администрация Первомайского района проводит поквартирный обход. Слюсарь подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Путин распорядился проработать вопрос геномной регистрации участников СВО
08 февраля 2025, 13:33

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Вопрос геномной регистрации участников спецоперации распорядился проработать российский президент Владимир Путин.
«Рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач специальной военной операции либо направляемых в районы проведения контртеррористической операции», — сказано в распоряжении.
Уточняется, что распоряжение должно быть исполнено к 1 июля текущего года.

За исполнение назначили ответственными главу МО РФ Андрея Белоусова, главу Минздрава Михаила Мурашко, а также главу Минфина Антона Силуанова.

Перед этим сообщалось, что Путин поручил российскому правительству.

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#украина
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#владимир путин
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Путин поручил правительству разработку мер по блокировке преступных звонков с Украины
Путин поручил кабмину разработать меры по блокировке преступных звонков
08 февраля 2025, 13:29

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Разработку мер по блокировке преступных звонков с территории Украины и других государств поручил правительству президент России Владимир Путин.
«Правительству России совместно с ФСБ России и МВД России <...> разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан России от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий», — гласит распоряжение российского лидера.
Уточняется, что ответственными назначены премьер Михаил Мишустин, а также руководитель ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Распоряжение должно быть исполнено к 1 июля этого года.

Ранее сообщалось, кого Путин снял с должности губернатора.

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Увеличение активности ВСУ в Курской области, расширение плацдарма вдоль реки Оскол, взятие Дачного: последние новости СВО
08 февраля 2025, 11:59

Фото: iStock/aleks0649

Российские военные продолжают уверенно контролировать ситуацию на поле боя, методично ликвидируя технику и живую силу противника на всей линии фронта. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака ВСУ 8 февраля


Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночь с 7 на 8 февраля силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали 36 украинских беспилотных летательных аппаратов на территории России. По данным ведомства, в воздушном пространстве Ростовской области были успешно обезврежены 18 беспилотных летательных аппаратов. Также 11 БПЛА было нейтрализовано над территориями Волгоградской областью, 5 над Белгородской областью и два — над Краснодарским краем.

В Ростове-на-Дону из-за падения сбитых беспилотников или их фрагментов были повреждены несколько зданий и транспортные средства, припаркованные рядом с ними. В одном из строений произошло повреждение газопровода. В Волгоградской области силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку Вооружённых сил Украины на нефтеперегонную станцию, расположенную в Кумылженском районе. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Ведутся работы по устранению последствий атаки.

Курская область


Вооружённые силы Украины продолжают усиливать своё присутствие в Курской области. В ночь с 7 на 8 февраля 2025 года появилась информация о том, что в регион пытаются перебросить не менее пяти групп, в которых может быть до 200 человек. Помимо личного состава, Вооружённые силы Украины перемещают различную технику, в основном лёгкую, что указывает на подготовку к новым атакам.

В окрестностях Уланка, Махновки и Конаково украинские военные предприняли около восьми безрезультатных штурмов, в результате которых понесли потери в живой силе противника. За вчерашний день Вооружённые силы Украины потеряли около 40 единиц техники в этом районе.

Кроме того сообщения, что ВС РФ потеряли Черкасскую Конопельку и Фанасеевку, оказались преждевременными. Населённые пункты Фанасеевка и Уланок находятся под полным контролем российских военных. На западе Черкасской Конопельки идут активные бои.

«Мир благодаря силе»: Зеленский пояснил, зачем Украина вторглась в Курскую область
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Покровское направление


В настоящее время одним из основных очагов боевых столкновений стал населённый пункт Удачное. В этом месте российские штурмовые группы активно атакуют позиции украинских военных в районе железнодорожной станции и близлежащих зданий в восточной части населённого пункта. Противник пытается оказывать сопротивление, но безуспешно. Российские военные постепенно увеличивают зону своего влияния в этом районе.

В районе Надеждинки идут ожесточенные бои с применением бронетехники. Вооружённые силы Украины провели несколько ответных наступлений, но российские войска продолжают удерживать свои позиции и укреплять контроль. В Срибном ВС РФ проводят зачистку северных улиц и атакуют позиции ВСУ в восточной части Запорожья. Обстановка остается напряженной, стороны активно применяют артиллерию и беспилотники.

Угледарское направление


Вооружённые силы Российской Федерации продолжают вести наступление на западе от Великой Новоселки. Ожесточенные столкновения происходят в районе Ровнополя, где украинские военные оказывают наиболее активное сопротивление. Также идут бои в районе Нового Комара и Раздольного.

В посёлке Дачное военные из России поднимают государственные флаги и заканчивают зачистку территории. Этот населённый пункт играет ключевую роль в обеспечении успешного продвижения российских войск к подступам Константинополя. В районе Зеленовки продолжаются ожесточённые бои, в которых обе стороны применяют артиллерию и бронетехнику. По информации, украинские войска пытаются сохранить свои позиции, но российские военные постепенно вытесняют противника с оборонительных позиций.

Купянское направление


В течение последних суток российские войска увеличили территорию, занятую на правом берегу реки Оскол, к северу от Купянска. Продолжаются атаки российских штурмовых групп по направлению к Долгенькому. Под контроль взяты ключевые районы к северу от Фиголевки, а также сам населённый пункт. В случае дальнейшего продвижения российской армии гарнизон ВСУ в городе Купянск может оказаться в оперативном окружении.


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