Рогов заявил о диверсии украинских спецслужб на фронте

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Российским военным в зону проведения СВО под видом гуманитарной помощи начали поступать заминированные FPV-очки. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, в FPV-очках Skyzone модели Cobra были заложены самодельные взрывные устройства, мощность которых составляла 10-15 г пластичного взрывчатого вещества. Рогов отметил, что диверсию организовали украинские спецслужбы.
Уточняется, что они используют волонтеров «в темную», чтобы без их ведома при закупках помощи для солдат подложить заминированное оборудование. Рогов призвал помогающим фронту людям тщательно проверять грузы перед отправкой на линию боевого соприкосновения.
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Екатерина Коршунова