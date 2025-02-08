Рогов заявил о диверсии украинских спецслужб на фронте

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Российским военным в зону проведения СВО под видом гуманитарной помощи начали поступать заминированные FPV-очки. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.