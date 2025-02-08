Baza: БПЛА ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, раздаются взрывы и работает ПВО

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В Ростове-на-Дону уже около часа продолжаются атаки беспилотников ВСУ, о которых сообщают местные жители. По данным Telegram-канала Baza, над городом слышны взрывы, активно работает ПВО.
По предварительной информации, на данный момент уничтожены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В небе виднеются вспышки, информации о пострадавших и разрушениях нет.
Официальные источники пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Киеве машины на ходу останавливают сотрудники украинских территориальных центров комплектования. Как уточняют СМИ Украины, таким образом отлавливают уклонистов.
Район города, где все произошло, не называется. Кроме того, украинские журналисты опубликовали видеокадры, где микроавтобус, как утверждается, с сотрудниками ТЦК, едет, открыв двери.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности Киева заключить сделку с США, предложив взаимовыгодное сотрудничество в разработке украинских месторождений полезных ископаемых и использование подземных газовых хранилищ страны.
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Официальные источники пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Киеве машины на ходу останавливают сотрудники украинских территориальных центров комплектования. Как уточняют СМИ Украины, таким образом отлавливают уклонистов.
Район города, где все произошло, не называется. Кроме того, украинские журналисты опубликовали видеокадры, где микроавтобус, как утверждается, с сотрудниками ТЦК, едет, открыв двери.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности Киева заключить сделку с США, предложив взаимовыгодное сотрудничество в разработке украинских месторождений полезных ископаемых и использование подземных газовых хранилищ страны.
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Мария Моисеева