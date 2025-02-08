Ночью города и районы Ростовской области подверглись атаке БПЛА, повреждены более 10 жилых домов

Ночью несколько районов Ростовской области подверглись атаке беспилотников. Среди пострадавших мест – Ростов-на-Дону и Чертковский район. По информации врио губернатора Слюсаря, объекты на земле получили повреждения в результате падения дронов, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков.