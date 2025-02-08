Ночью города и районы Ростовской области подверглись атаке БПЛА, повреждены более 10 жилых домов

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Ночью несколько районов Ростовской области подверглись атаке беспилотников. Среди пострадавших мест – Ростов-на-Дону и Чертковский район. По информации врио губернатора Слюсаря, объекты на земле получили повреждения в результате падения дронов, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков.
В Первомайском районе Ростова удар пришелся на жилые дома. Повреждены окна в нескольких пятиэтажках по улицам Вильнюсская, 1-й Конной Армии и В. Пановой. Из одной из многоэтажек пришлось эвакуировать 68 человек. Кроме того, пострадали припаркованные автомобили, их точное количество уточняется.
В Чертковском районе удар нанес ущерб административно-бытовым зданиям предприятия. Эвакуированы шесть работников. На всех местах происшествий работают экстренные службы.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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В Чертковском районе удар нанес ущерб административно-бытовым зданиям предприятия. Эвакуированы шесть работников. На всех местах происшествий работают экстренные службы.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
«По уточненной на 06:30 информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах», — добавил Слюсарь в своем Telegram-канале.Читайте также:
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Мария Моисеева