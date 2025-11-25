Краснодарский край подвергся одной из самых массированных атак БПЛА
Шесть жителей Краснодарского края пострадали в результате масштабной атаки украинских БПЛА. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, в пяти муниципалитетах повреждения получили не менее 20 жилых домов. В некоторых городах после падения БПЛА начались пожары.
Кондратьев отметил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Новороссийске и Геленджике. На территории первого города специалисты развернули пункт временного размещения.
«Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима», — подчеркнул Кондратьев.Ранее региональный оперштаб подтвердил, что в результате атаки БПЛА на Новороссийск пострадали четыре мирных жителя.