25 ноября 2025, 04:45

Кондратьев: Краснодарский край подвергся одной из самых массированных атак БПЛА

Фото: istockphoto / Dragon Claws

Шесть жителей Краснодарского края пострадали в результате масштабной атаки украинских БПЛА. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.





По его словам, в пяти муниципалитетах повреждения получили не менее 20 жилых домов. В некоторых городах после падения БПЛА начались пожары.



Кондратьев отметил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Новороссийске и Геленджике. На территории первого города специалисты развернули пункт временного размещения.



«Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима», — подчеркнул Кондратьев.