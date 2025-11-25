В ЕС признали отсутствие альтернативе мирного плана США

25 ноября 2025, 02:43

Премьер-министр Нидерландов: у ЕС нет мирного плана по Украине

Фото: istockphoto / sinonimas

Члены Евросоюза не выработали полноценный альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет газета Algemeen Dagblad со сылкой на слова премьер-министра Нидерландов Дика Скофа.





По словам политика, в ЕС сейчас идут активные обсуждения. Европейские политики пытаются выработать единую схему, которая будет выгодна и Западу, и Украине. Однако готовых документов пока нет.



«Альтернативного плана пока не существуе», — сказал Скоф.