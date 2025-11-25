Достижения.рф

В ЕС признали отсутствие альтернативе мирного плана США

Премьер-министр Нидерландов: у ЕС нет мирного плана по Украине
Фото: istockphoto / sinonimas

Члены Евросоюза не выработали полноценный альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет газета Algemeen Dagblad со сылкой на слова премьер-министра Нидерландов Дика Скофа.



По словам политика, в ЕС сейчас идут активные обсуждения. Европейские политики пытаются выработать единую схему, которая будет выгодна и Западу, и Украине. Однако готовых документов пока нет.

«Альтернативного плана пока не существуе», — сказал Скоф.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что первый вариант европейского плана по урегулированию конфликта на Украине неконструктивен и не подходит Москве.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0