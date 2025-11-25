Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск увеличилось до четырех
В Новороссийские из-за атаки беспилотников пострадали четыре человека и повреждены несколько домов. Об этом сообщили в Телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.
В двух случаях падения обломков БПЛА привели к возгоранием, ликвидацией которых занимаются сотрудники экстренных служб. Одного из местных жителей госпитализировали с осколочными ранениями.
По предварительным данным, еще два человека пострадали, потому что проигнорировали угрозу опасности атаки БПЛА и находились вне укрытий. Одного из них в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Другой пострадавший отделался легкими ссадинами.
По последним данным, в Новороссийске повреждены пять многоквартирных и два частных дома, а общее число раненых мирных жителей достигло четырех.
