Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Ростовскую область

25 ноября 2025, 03:20

Слюсарь сообщил о трех пострадавших после атаки ВСУ на Ростовскую область

Фото: istockphoto / Iulianna Est

Беспилотники ВСУ попытались атаковать Таганрог и Бессергеневку, три человека получили ранения. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.





По предварительной информации, в Таганроге несколько жилиых домов получили повреждения – у них выбиты окна и поврежден фасад. Кроме того, часть обломков сбитого беспилотника упала на припаркованные автомобили, а в промзоне произошло возгорание. Огонь вспыхнул на территории складских помещений, однако, как утверждает губернатор, угроза распространения огня отсутствует. Сведения о состоянии пострадавших уточняются.



«В Нелиновском районе в селе Петрушино загорелся частный дом. В селе Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода возле частного дома. Произошло возгорание», — добавил Слюсарь.