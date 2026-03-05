Краснодарский край вновь атакуют украинские БПЛА
Система противовоздушной обороны сработала в окрестностях Сочи. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По словам местных жителей, прозвучало около десяти взрывов в Лазаревском районе Сочи и в Адлере. Согласно предварительной информации, в акватории Черного моря средства ПВО сбивают украинские беспилотники, вспышки в небе видны из разных частей города.
Ситуацию прокомментировал мэр Сочи Андрей Прошунин в Телеграм-канале. Градоначальник попросил жителей оставаться в безопасном месте и не подходить к окнам.
В настоящий момент в аэропорту Сочи действуют временные ограничения из-за атаки беспилотников. Более 60 рейсов задерживаются на прием и отправку из воздушной гавани.
