Краснодарский край вновь атакуют украинские БПЛА

SHOT: серия взрывов прогремела в Сочи
Фото: iStock/Guilherme Soares

Система противовоздушной обороны сработала в окрестностях Сочи. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



По словам местных жителей, прозвучало около десяти взрывов в Лазаревском районе Сочи и в Адлере. Согласно предварительной информации, в акватории Черного моря средства ПВО сбивают украинские беспилотники, вспышки в небе видны из разных частей города.

Ситуацию прокомментировал мэр Сочи Андрей Прошунин в Телеграм-канале. Градоначальник попросил жителей оставаться в безопасном месте и не подходить к окнам.

В настоящий момент в аэропорту Сочи действуют временные ограничения из-за атаки беспилотников. Более 60 рейсов задерживаются на прием и отправку из воздушной гавани.

Александр Огарёв

