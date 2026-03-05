ПВО за три часа перехватила 48 украинских БПЛА над регионами РФ

05 марта 2026, 00:04

Фото: iStock/Dragon Claws

Десятки украинских беспилотников вторглись в воздушное пространство России вечером 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.





Согласно полученной информации, 25 БПЛА российские военные сбили над акваториями Черного, Азовского морей и Республикой Крым. В Ростовской области средства ПВО перехватили 11 воздушных целей, пять беспилотников уничтожили под Саратовом.



«Два БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении Минобороны.