ПВО за три часа перехватила 48 украинских БПЛА над регионами РФ
Десятки украинских беспилотников вторглись в воздушное пространство России вечером 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Согласно полученной информации, 25 БПЛА российские военные сбили над акваториями Черного, Азовского морей и Республикой Крым. В Ростовской области средства ПВО перехватили 11 воздушных целей, пять беспилотников уничтожили под Саратовом.
«Два БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении Минобороны.ВСУ пытались атаковать российские регионы аппаратами самолетного типа. Все воздушные цели силы ПВО перехватили или уничтожили 4 марта в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.