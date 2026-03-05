Беспилотники ВСУ третий час атакуют Саратов и Энгельс
SHOT: более 60 взрывов прогремело в Саратове и Энгельсе
Минимум три человека пострадали в результате массированной атаки ВСУ по Саратову и Энгельсу. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
Как утверждает издание, в обоих городах прогремело не менее 60 взрывов. По словам местных жителей система ПВО сбила десятки БПЛА, а один из дронов попал в учебное заведение.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Телеграм-канале подтвердил сведения об атаке. По его словам, в результате удара украинских БПЛА повреждения получили несколько гражданских объектов.
«Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают все профильные службы», — написал чиновник.Первые сообщения об атаке ВСУ на Саратовскую область поступили пару часов назад. Жители заявляли о ярких вспышках в небе и серии громких взрывов.