Беспилотники ВСУ третий час атакуют Саратов и Энгельс

05 марта 2026, 01:21

SHOT: более 60 взрывов прогремело в Саратове и Энгельсе

Фото: iStock/irontrybex

Минимум три человека пострадали в результате массированной атаки ВСУ по Саратову и Энгельсу. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.





Как утверждает издание, в обоих городах прогремело не менее 60 взрывов. По словам местных жителей система ПВО сбила десятки БПЛА, а один из дронов попал в учебное заведение.



Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Телеграм-канале подтвердил сведения об атаке. По его словам, в результате удара украинских БПЛА повреждения получили несколько гражданских объектов.



«Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают все профильные службы», — написал чиновник.