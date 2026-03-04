Достижения.рф

БПЛА ВСУ ударили по российским курортам

Shot: ПВО России отражает атаку БПЛА ВСУ на Сочи и Анапу
Фото: istockphoto/Terry Papoulias

Российские средства ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в районе Сочи и Анапы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.



По данным СМИ, над курортными городами прозвучало более десяти взрывов, несколько раз включалась сирена воздушной тревоги. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее Минтранс РФ заявил об атаке на российский газовоз в Средиземном море с применением безэкипажных катеров. Как утверждается, 3 марта вблизи территориальных вод Мальты удар наносили по судну «Арктик Метагаз», следовавшему из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам. По версии ведомства, катера запустили с побережья Ливии.

Всех 30 членов экипажа спасли. Минтранс квалифицировал произошедшее как акт международного терроризма, отметил, что инцидент произошёл при попустительстве властей ЕС и должен получить оценку международного сообщества.

Никита Кротов

