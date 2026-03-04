БПЛА ВСУ ударили по российским курортам

04 марта 2026, 22:49

Shot: ПВО России отражает атаку БПЛА ВСУ на Сочи и Анапу

Фото: istockphoto/Terry Papoulias

Российские средства ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в районе Сочи и Анапы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.