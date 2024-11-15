Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Украинские войска под натиском ВС РФ вынуждены отступать сразу на четырех направлениях — Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем ютуб-канале. По его словам, оперативно-тактический кризис в ВСУ продолжает развиваться.
«Ситуация на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях не изменилась: оперативно-тактический кризис развивается, <…> тем самым вынуждая наши войска медленно, но постоянно отходить на подготовленные или неподготовленные позиции», — посетовал он.Стариков добавил, что Генштаб ВСУ не может стабилизировать или хотя бы локализовать обстановку на этих направлениях, а Киев все равно продолжает бросать резервы в Курскую область, что еще больше осложняет ситуацию на других участках фронта.
«Боевые действия надо вести по законам войны, а не по сценариям. <…> Когда есть только тактика взводно-ротного уровня, но без стратегии, то это путь в тупик», — резюмировал полковник СБУ в отставке.Читайте также:
На Украине придумали, как угодить Трампу
Forbes: дерзкое наступление ВС РФ на Купянск стало зловещим знаком для ВСУ
Бойцы ВС РФ беспрепятственно зашли в села Гремяч и Муравьи под Черниговом
Данил Пономарев