На Украине бьют тревогу из-за отступления ВСУ на четырех направлениях

Евросоюз (ЕС) паникует, что с приходом к власти республиканца Дональда Трампа Вашингтон целиком переложит на Европу всю ответственность за помощь Киеву. Такое мнение выразил экс-советник НАТО Жак Бо в беседе с YouТube-каналом Deep Dive.