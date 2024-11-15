Украинские командиры назвали контрнаступление ВСУ главной ошибкой 2023 года

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Контрнаступление ВСУ стало главной ошибкой 2023 года, заявили украинские командиры изданию «Бабель». По их словам, российская армия знала о готовящейся контратаке и, следовательно, ее нельзя было проводить.
Высокопоставленные военные также добавили, что ВСУ потеряли все важное вооружение и ресурсы, которые им поставляли западные страны. Также они упомянули слабую систему подготовки солдат для восполнения потерь на фронте.
Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что украинские войска под натиском ВС РФ вынуждены отступать сразу на четырех направлениях — Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском. По его словам, оперативно-тактический кризис в ВСУ продолжает развиваться.
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