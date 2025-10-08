Красноярский подросток вступил в «Азов»* и передал данные своего родственника-военного
В Красноярске задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в участии в деятельности украинского националистического полка «Азов»*. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете РФ.
По версии следствия, в апреле 2024 года юноша через мессенджер вступил в ряды «Азова»*, выразив готовность участвовать в его деятельности и распространять символику организации в публичных местах. С апреля по август 2025 года он передавал сведения о штабе волонтёрского отряда, занимающегося сбором гуманитарной помощи для военнослужащих ВС РФ, участвующих в СВО, включая данные о местонахождении штаба.
Кроме того, подозреваемый передал участникам «Азова»* личные данные своего родственника – военнослужащего российской армии, находящегося в зоне боевых действий.
В настоящее время подросток задержан, решается вопрос о его аресте. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.
Следственный комитет напоминает, что за участие в деятельности террористических организаций предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
