Красноярский подросток вступил в «Азов»* и передал данные своего родственника-военного

08 октября 2025, 12:10

В Красноярске задержали вступившего в «Азов»* 17-летнего подростка

Фото: iStock/Vital Hil

В Красноярске задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в участии в деятельности украинского националистического полка «Азов»*. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете РФ.