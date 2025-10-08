В Подмосковье задержали подозреваемого в подрыве автомобиля бойца СВО
В Московской области сотрудники полиции и ФСБ России задержали подозреваемого в диверсионно-террористической деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводит официальный Telegram-канал ведомства.
По предварительным данным, злоумышленник самостоятельно связался через мессенджер с украинским куратором и выполнял его поручения. В частности, он собирал информацию об одном из оборонных предприятий Алтайского края и поджёг автомобиль военнослужащего.
Подозреваемый изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них он спрятал в тайнике в Москве, а другое подорвал в подмосковном Наро-Фоминске. Взрыв уничтожил автомобиль военнослужащего, участвующего в СВО, а также две стоящие рядом машины.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о теракте, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. В ходе обыска у задержанного изъяли взрывчатые вещества, компоненты для их изготовления, средства связи и другие доказательства. Мужчину заключили под стражу.
В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств и возможных соучастников. Рассматривается вопрос о переквалификации действий подозреваемого на государственную измену и незаконное изготовление взрывчатых веществ.
