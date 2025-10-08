В Подмосковье задержали подозреваемого в подрыве автомобиля бойца СВО

08 октября 2025, 11:04

Волк: в Подмосковье задержали подозреваемого в подрыве автомобиля военнослужащего

Фото: iStock/BrianAJackson

В Московской области сотрудники полиции и ФСБ России задержали подозреваемого в диверсионно-террористической деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводит официальный Telegram-канал ведомства.