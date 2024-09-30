Кремль отреагировал на прогноз Вучича о затягивании спецоперации

Фото: сайт Кремля
Специальная военная операция на Украине закончится достижением Россией всех поставленных целей. В Кремле спокойно относятся к заявлению Вучича о том, что СВО может продлиться ещё десять лет.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова сербского лидера о том, что спецоперация может затянуться на долгие годы. Также Вучич предположил, что конфликт завершится по корейскому сценарию — разграничением по существующей линии боевого соприкосновения.
Что касается слов президента Сербии, то он, как и любой другой крупный политик, имеет свою точку зрения на украинские события и волен высказывать её, отметил Дмитрий Песков.
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«Не подлежит сомнению одно: спецоперация закончится достижением Россией всех поставленных целей», — сказал представитель Кремля.
Что касается слов президента Сербии, то он, как и любой другой крупный политик, имеет свою точку зрения на украинские события и волен высказывать её, отметил Дмитрий Песков.
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Александр Бойцов