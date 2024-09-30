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Кремль отреагировал на прогноз Вучича о затягивании спецоперации

Песков: Специальная военная операция закончится достижением РФ всех целей
30 сентября 2024, 13:31
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Специальная военная операция на Украине закончится достижением Россией всех поставленных целей. В Кремле спокойно относятся к заявлению Вучича о том, что СВО может продлиться ещё десять лет.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова сербского лидера о том, что спецоперация может затянуться на долгие годы. Также Вучич предположил, что конфликт завершится по корейскому сценарию — разграничением по существующей линии боевого соприкосновения.

«Не подлежит сомнению одно: спецоперация закончится достижением Россией всех поставленных целей», — сказал представитель Кремля.



Что касается слов президента Сербии, то он, как и любой другой крупный политик, имеет свою точку зрения на украинские события и волен высказывать её, отметил Дмитрий Песков.

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#вучич
#украина
В Одессе прошёл митинг против переименования улиц и сноса памятников
30 сентября 2024, 14:04

Фото: istockphoto/Multipedia

Жители Одессы собрались на митинг у здания Одесской областной военной администрации (ОВА). Горожане таким образом выразили свой протест относительно переименования улиц и демонтажа памятников.
Об этом в своём телеграм-канале сообщило украинское издание «Страна.ua». По словам участников акции, активисты уже направили соответствующие петиции в местную ОВА и ЮНЕСКО. Из плакатов, которые митингующие принесли с собой, следует, что одесситы недовольны «репрессиями против Пушкина, Бабеля, Ильфа, Петрова, Паустовского, Высоцкого». По их словам, эти репрессии являются преступлениями против истории города и культуры.

Один из протестующих заявил, что уничтожая память, городские власти уничтожают Одессу. По его словам, история города держится на людях, память о которых пытаются извести. У здания администрации собрались также и те, кто является сторонником переименований. До стычек между группами дело не дошло, сообщается в материале издания.

Ранее одесские власти постановили снести 19 памятников русским деятелям культуры и политики. По мнению чиновников ОВА, монументы содержат символику, утверждающую «российскую имперскую политику».

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#памятники
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«Потерь море»: В подполье раскрыли подробности удара ВС РФ по эшелону ВСУ под Николаевом
Подполье: ВС РФ поразили эшелон с военными ВСУ в Николаевской области
30 сентября 2024, 13:49

Фото: iStock/Leonid Ikan

Армия России поразила состав с военнослужащими ВСУ в Казанке Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.
«Накрыли состав очень сильно. Потерь море, вывозили раненых все, включая гражданскую скорую помощь, что обычно не допускают до таких мест, включая наряды полиции и любой военный автотранспорт и местных жителей с личным автотранспортом», — рассказал Лебедев.

По его словам, в пораженном эшелоне находились подразделения ВСУ, разгромленные в Курской и Харьковской областях. Боевиков везли на переформирование для дальнейшей отправки на херсонское направление.

Кроме того, в уничтоженных вагонах были снаряды и ракеты для РСЗО. После российского удара детонация продолжалась около часа.

Напомним, в Минобороны сообщили, что ВС РФ атаковали эшелон в Николаевской области при помощи тактической ракеты «Искандер». 12 вагонов с боеприпасами были уничтожены.

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#минобороны
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ВС РФ ударили по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области
30 сентября 2024, 13:44

Фото: Минобороны РФ

Российская авиация и ракетные войска ударили по скоплению десяти бригад украинских войск в 15 районах Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками произведены удары по районам сосредоточения и резервам сразу девяти бригад ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Будивильное, Глухов, Кияница, Клевань, Кучеровка, Макеевка, Ободы, Павловка, Перемога, Ревякино, Речки, Студенок, Шалыгино и Ястребщина в Сумской области.

Ранее Минобороны представило сводку СВО, в которой уточнялось, что за минувшей сутки ВСУ потеряли около двух тысяч военных, три танка, четыре боевые машины пехоты (БМП) и несколько десятков единиц артиллерийского оружия.

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#ракетный удар
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Появились подробности удара ВС РФ по по эшелону ВСУ с боеприпасами в Николаевской области
«ВХ»: В уничтоженном эшелоне ВСУ было до 1300 тонн боеприпасов
30 сентября 2024, 13:42

Фото: iStock/cooperr007

В железнодорожном эшелоне ВСУ,уничтоженном российскими войсками в Николаевской области, могло находиться порядка 1300 тонн боеприпасов. Об этом сообщает «Военная хроника».
Напомним, в Минобороны сообщили, что ВС РФ атаковали эшелон в Николаевской области при помощи тактической ракеты «Искандер». 12 вагонов с боеприпасами были уничтожены.

«12 стандартных вагонов с БК, горящих после удара, — это от 840 до 1300 т боеприпасов (в зависимости от того, какой используется вагон). То есть одним ударом удалось накрыть примерно небольшой склад, рассчитанный на несколько недель стрельбы», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что 1300 тонн — это почти столько же, сколько было уничтожено на складе в Торопце. Кроме того, потеря такого количества вооружения, переданного Украине странами Запада, является для Киева очень большой утратой.

Также «ВХ» обращает внимание на то, что переброска боеприпасов ВСУ происходит с помощью локомотивов, а это значит, что еще не все локомотивные депо и подвижной состав уничтожены.

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#ракеты
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Зеленский готовится к переговорам с Россией
El Pais: Зеленский готовится к переговорам с Москвой
30 сентября 2024, 13:25

Владимир Зеленский готовится к переговорам с Россией из-за того, что Украина больше не имеет возможности противостоять в конфликте из-за истощения запасов и непонятной политики США перед выборами нового президента. Об этом пишет пишет El Pais.
«Украина достигает предела своих мощностей и сталкивается с серьезными проблемами в энергетике в преддверии зимы. Моральный дух граждан начинает ослабевать. Внешнее давление для переговоров растет», — говорится в статье.

При этом уточняется, что Зеленский хочет получить более выигрышную позицию за столом переговоров вторжением ВСУ в курское приграничье и попыткой получить разрешение на удары западными ракетами по территории России.

Однако автор статьи отметил, что визит Зеленского в США прошел не по плану украинского лидера и теперь судьба сотрудничества Киева и Вашингтона неизвестна.

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#сша
#украина
#всу
#зеленский
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Песков связал атаки БПЛА по территориям РФ и использование ЯО
Песков: атаки БПЛА на Россию не могут стать поводом для использования ЯО
30 сентября 2024, 13:07

Фото: сайт Кремля

Удары беспилотниками по территории России не могут стать причиной для использования Москвой ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу (к новой ядерной доктрине — ред.). Этот документ чрезвычайно важный, приняты важные решения. Но специальная военная операция продолжается своим ходом. Здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявлял, что Кремль расценивает заявления должностных лиц на Западе о подготовке к войне с Россией, как официальную позицию стран. При этом корректировка ядерной доктрины России является зеркальным отражением на действия Запада.

Президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ 25 сентября. Говоря об «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания», президент подчеркнул, что военная агрессия в отношении России со стороны другого государства, которая поддерживается любой ядерной державой, будет рассматриваться как совместное нападение.

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ВС РФ уничтожили 12 вагонов с боеприпасами в Николаевской области
«Искандер-М» поразил 12 вагонов с боеприпасами в Николаевской области
30 сентября 2024, 12:47

Фото: сайт Кремля

Российский ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил эшелон с боеприпасами для ВСУ в Николаевской области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» был нанесён точный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в посёлке Казанка.

В результате, ударом были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами, которые предназначались для ВСУ. Среди этих снарядов также были поставленные Украине западными союзниками.

Также отметим, что за минувшие сутки ВСУ потеряли около двух тысяч военных, три танка, четыре боевые машины пехоты (БМП) и десятки артиллерийских орудий.

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#боеприпасы
#украина
#сво
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Две украинский ракеты сбили в Курской области
30 сентября 2024, 12:38

Фото: iStock/MikeMareen

Над Курской областью российские системы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
«Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!» — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Других подробностей он не сообщил.

Ранее были опубликованы кадры удара украинского дрона по жилому дому на Красной площади в Курске. На видео можно заметить, что в результате вражеского удара была повреждена автобусная остановка рядом с домом. Уточняется, что также пострадали две квартиры — в одной из них выбило двери и повредило трубы водоснабжения. Мирные жители при этом не пострадали.


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#ракеты
#пво
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МО РФ: Российские войска освободили населённый пункт Нелеповка в ДНР
30 сентября 2024, 12:36

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска продолжают успешно развивать своё наступление в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Нелеповка.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Также были нанесены поражения живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Селидово, Дзержинск, Николаевка и Сухая Балка в ДНР. Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 630 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», шесть автомобилей, 152-мм гаубица «МСТА-Б» и 122-мм орудие Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили своё тактическое положение. Были отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 120 военнослужащих. Также были уничтожены два склада боеприпасов.

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#днр
#всу
#рф
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