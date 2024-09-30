Путин: Россия достигнет всех намеченных целей в ходе СВО

Фото: сайт Кремля
Россия достигнет всех поставленных целей в ходе специальной военной операцией. Это обусловлено хотя бы тем, что правда на нашей стороне.
Такие слова произнёс президент РФ Владимир Путин в своём видеообращении к гражданам страны по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Его поздравления по этому случаю зафиксировал официальный сайт Кремля.
Глава государства поблагодарил россиян за поддержку и сплочённость, которую люди демонстрируют в отношении спецоперации и военнослужащих, которые отстаивают интересы своей Родины. Российский лидер подчеркнул, что иного исхода, кроме победы, для России быть не может, так как правда на её стороне.
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