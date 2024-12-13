В энергохолдинге Украины назвали последствия массированного ракетного удара

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Теплоэлектростанции украинского энергохолдинга ДТЭК серьезно повреждены после массированного ракетного удара со стороны России. Об этом компания сообщила у себя в Telegram-канале.
«Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет», — гласит публикация.Уточняется, что всего с начала боевых действий объекты обстреливались свыше 200 раз.
Представители компании отметили, что пострадало оборудование, энергетики сейчас устраняют последствия ударов.
Массированная ракетная атака на Украину произошла утром в пятницу, 13 декабря. Недавно сообщалось, что российская армия использовала 120 гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Также известно, что на Украине происходят отключения электричества для поддержания энергосистемы республики.
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Никита Кротов