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В энергохолдинге Украины назвали последствия массированного ракетного удара

ТЭС ДТЭК серьезно повреждены после ракетного удара со стороны России
Фото: istockphoto/reflection_art

Фото: istockphoto/reflection_art

Теплоэлектростанции украинского энергохолдинга ДТЭК серьезно повреждены после массированного ракетного удара со стороны России. Об этом компания сообщила у себя в Telegram-канале.
«Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет», — гласит публикация.
Уточняется, что всего с начала боевых действий объекты обстреливались свыше 200 раз.



Представители компании отметили, что пострадало оборудование, энергетики сейчас устраняют последствия ударов.

Массированная ракетная атака на Украину произошла утром в пятницу, 13 декабря. Недавно сообщалось, что российская армия использовала 120 гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Также известно, что на Украине происходят отключения электричества для поддержания энергосистемы республики.

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